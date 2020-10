Covid-19 : renforcement des restrictions partout en Europe

De l'Espagne à la République tchèque, en passant par l'Irlande du nord, les mesures de restrictions se renforcent un peu partout en Europe dans les zones les plus touchées par la pandémie de covid-19.

Partout en Europe, les restrictions s'accentuent pour ralentir la progression du coronavirus. En Espagne, à Barcelone, ces manifestants protestent contre l'annonce de la fermeture des bars et restaurants décrétée en Catalogne à partir de jeudi soir et pour au moins quinze jours. Une mesure drastique qui intervient après le bouclage partiel de Madrid, et d'autres restrictions prises en Andalousie, en Navarre ou en Galice.

Alerte maximale à Liverpool

Tour de vis également au Royaume-Uni. Une grande partie du nord de l'Angleterre est passée ce mercredi en niveau d'alerte élevé, et même maximale à Liverpool et sa région. L'Irlande du Nord a par ailleurs annoncé pour un mois des mesures parmi les plus contraignantes outre-Manche. Pubs et restaurants devront rester fermés à partir de vendredi.

Record de cas en Russie

La Russie connaît elle aussi une importante résurgence de l'épidémie, avec plus de 14 000 nouveaux cas en 24H annoncés ce mercredi, un record. 90% des lits d'hôpitaux réservés aux malades touchés par le Covid sont désormais occupés.

Couvre-feu en Belgique

En Belgique, certaines provinces ont instauré un couvre-feu entre 1 heure et 6 heures du matin. Là aussi, les autorités ont averti que les capacités hospitalières arrivaient à saturation. "Le nombre de patients en réanimation double tous les douze jours. Si ce genre d'augmentation continue, on va atteindre la capacité maximale de 2000 lits dans les soins intensifs à la mi-novembre", a déclaré le porte-parole du centre de crise Covid-19 en Belgique Yves Van Laethem.

Semi-confinement en République tchèque

Enfin, un semi-confinement vient de débuter en République tchèque. Les écoles, les bars et les restaurants sont fermés depuis ce mercredi et jusqu'à début novembre au moins. Le pays a désormais le plus fort taux d'infection en Europe, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies.