Les stratégies de vaccination et de confinements de l'Angleterre à l'Espagne en passant par Paris

Face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, les Anglais ont amorcé un long et dur confinement et placent désormais leurs espoirs sur l'objectif ambitieux du gouvernement britannique de vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février. Un Anglais sur 5 est aujourd'hui infecté. Sous pression, le Premier ministre Boris Johnson a étendu à toute l'Angleterre les confinements locaux en vigueur et fermé les écoles. L'Ecosse est aussi entrée dans un confinement du même type pour au moins tout le mois de janvier. Déjà confinés, Pays de Galles et Irlande du Nord ont décidé de laisser les enfants à la maison.

Boris Johnson a voulu rassurer en déclarant que "le gouvernement utilisait désormais chaque seconde de ce confinement pour mettre en place un bouclier autour des personnes âgées et des personnes vulnérables".

Déjà un million de personnes auraient été vaccinées en Grande-Bretagne, mais des problèmes de logistiques se font sentir comme ailleurs en Europe. Le Royaume-Uni, qui déplore plus de 75 000 morts, est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par la pandémie. Le variant qui sévit sur son sol a aggravé la tendance, avec plus de 50 000 nouvelles contaminations par jour, et même près de 59 000 lundi.

L'Allemagne, où montent les critiques contre une campagne de vaccination jugée trop lente, a prolongé et renforcé ses restrictions contre la pandémie de Covid-19. Les écoles et commerces jugés non-essentiels sont fermés au moins jusqu'au 31 janvier.

Dans le cadre de cette prolongation, une nouvelle règle - limitant les déplacements des personnes à moins de 15 kilomètres de leur domicile - s'appliquera aux municipalités qui enregistrent plus de 200 nouvelles infections pour 100 000 habitants.

Juste après ces annonces, la chancelière allemande Angela Merkel a expliqué qu"il était absolument nécessaire que nous puissions à nouveau retracer les chaînes de contaminations."

Environ 134 000 Allemands ont déjà été vaccinés.

Si le nombre des nouvelles infections quotidiennes est moins haut ces derniers jours, aux alentours de 12 000, le pays a enregistré mardi 944 décès supplémentaires, proche du record de 1 000 franchi la semaine dernière. S'y ajoute l'inquiétude à propos de la nouvelle souche du coronavirus découverte en Angleterre, possiblement plus contagieuse.

En France, devant le tollé général de la lenteur de la mise en place de la campagne de vaccination avec environ 5 000 personnes vaccinées, le gouvernement a annoncé qu'il allait passer la vitesse supérieure. Début de la vaccination des plus de 75 ans hors Ehpad avant la fin janvier, élargissement de la vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans... Le président Emmanuel Macron réunit un conseil de défense aujourd'hui, et demain, le premier ministre devrait présenter de nouvelles mesures et détailler la stratégie vaccinale.

346 décès et plus de 20 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

En Espagne, l'armée pourrait être utilisée pour soutenir les efforts de vaccination du pays. Tout au long de la pandémie, l'armée espagnole a été amenée à apporter son aide pour des tâches allant de la désinfection des centres de soins à la recherche de cas contacts.

L'Espagne reçoit 360 000 doses de vaccin Pfizer chaque semaine. À ce jour, 82 834 espagnols ont été vaccinés.

La Belgique a elle entamé officiellement hier, mardi, sa campagne de vaccination dans les maisons de retraite, après une phase test qui a concerné 700 personnes la semaine dernière.

Les Pays-Bas, eux, débutent ce jour leur campagne de vaccination, devenant le dernier de l'UE à se lancer.