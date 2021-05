Décès de l'actrice Olympia Dukakis

Olympia Dukakis, qui avait remporté un Oscar pour le rôle de la mère de Cher dans la comédie romantique "Eclair de lune" ("Moonstruck"), est décédée. Elle avait 89 ans.

La famille de l'actrice a déclaré qu'elle était décédée à New York ce samedi et qu'elle était en mauvaise santé depuis des mois, sans donner plus de détails.

En 1988, Olympia Dukakis avait remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin et Cher celui de la meilleure actrice, pour leur rôle dans "Eclair de lune", aux côtés de Nicolas Cage.

"Mon ambition n'était pas de gagner l'Oscar", avait-elle expliqué. "C'était de jouer les grands rôles." Elle y est parvenue dans des productions new-yorkaises telles que "Mère Courage et ses enfants" de Bertolt Brecht, "Long Day's Journey into Night" d'Eugène O'Neill et "The Rose Tattoo" de Tennessee Williams.

Elle a aussi enchaîné les rôles de mères, dans "Look Who's Talking" et sa suite "Look Who's Talking Too", une veuve sardonique dans "Steel Magnolias" et la femme autoritaire de Jack Lemmon (et mère de Ted Danson) dans "Dad".

En 2000, elle a joué à Broadway dans la pièce en un acte "Rose" de Martin Sherman, et a été nommée au Drama Desk Award pour le rôle d'une survivante de 80 ans du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1989, la statuette de l'Oscar lui avait été volée dans un cambriolage. "Nous ne sommes pas prétentieux", avait déclaré à l'époque son mari, l'acteur Louis Zorich. "Nous avions gardé l'Oscar dans la cuisine."

Dukakis sétait installé à New York et avait épousé Zorich après avoir travaillé trois ans dans un théâtre régional de Boston. A cette époque, la comédienne travaillait comme serveuse car les cachets étaient rares.

Avec Associated Press