Liberté retrouvée à l'ombre du rocher de Gibraltar

Passer la frontière avec Gibraltar, c'est un peu entrer dans un autre monde. Dans la colonie britannique, toutes les restrictions ont été levées, notamment le port du masque à l'extérieur .

Car sa population adulte de 34 000 habitants est entièrement vaccinée, c'est également le cas de 15 000 travailleurs transfrontaliers.

"Cela faisait un an que je n'avais pas mis les pieds dans un bar. Alors pour moi, travailler à Gibraltar a été une chance incroyable", estime Claudia qui habite de l'autre côté de la frontière.

"Etre vacciné nous rend plus détendus. Quand vous enlevez votre masque, eh bien, c'est le bonheur maximal", s'enthousiasme Celia.

"Ici, à Gibraltar, ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'être. L'ensemble de la population résidente et la plupart des travailleurs transfrontaliers qui se sont inscrits ont déjà reçu une injection, selon le gouvernement de Gibraltar. __Les centres de vaccination se sont accordés quelques jours de repos en attendant l'arrivée de nouvelles livraisons pour injecter la deuxième dose aux transfrontaliers ou aux nouveaux employés qui arrivent.", explique Juan Carlos de Santos, envoyé spécial d'Euronews à Gibraltar.

"Au cours des cinq dernières semaines, Gibraltar n'a eu aucun cas de Covid-19 parmi ses résidents. Et à l"heure qu'il est, il n'y a personne à l'hôpital avec le Covid-19 et personne en soins intensifs non plus", précise Joseph Garcia, vice-Premier ministre de Gibraltar.

Il n'y a désormais plus de restrictions de capacité dans les restaurants et il suffit de porter un masque dans les transports publics, pour entrer dans des magasins ou à l'hôpital.

Un protocole très allégé qui a entraîné une augmentation de la consommation selon les entreprises de la région.

"Ici, ça bouge un peu, mais c'est plus pour les gens du coin, mais ce dont on a le plus besoin, ce sont les touristes, en bateaux ou avions", analyse Goro Cra, vendeur dans un magasin.

L'Espagne a levé les restrictions de mobilité entre les provinces, permettant aux premiers touristes d'arriver.

Pour Peter, originaire de Belgique, "si on compare avec la Belgique, c'est un paradis. Ici on se sent comme en mars, avant mars de l'année dernière, avant la période covid".

A partir de la semaine prochaine, les vols en provenance du Royaume-Uni reprendront. Le Rocher a été placé sur la liste verte britannique cela signifie que tout voyageur revenant de Gibraltar n'aura plus à se conformer à l'isolement et les réservations d'hôtel montent en flèche.

Gibraltar est désormais l'un des symboles du succès de la campagne de vaccination britannique. Au Royaume-Uni plus de 50% de la population a au moins reçu une dose.