Des pompiers tentent d'éteindre un gigantesque incendie dans le nord de la bande de Gaza

Des pompiers palestiniens tentaient ce lundi matin d'éteindre un énorme incendie dans une usine de matelas située à l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Les frappes aériennes israéliennes ont pilonné la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi, au terme d'une semaine de violence entre l'État hébreu et les groupes armés palestiniens, dont le Hamas, qui a fait plus de 200 morts des deux côtés, dont une majorité de Palestiniens.