Euro de football : une défaite amère pour les supporters français

De l'euphorie à la douche froide ... les supporters français ont subi une soirée forte en émotion lundi, pour le huitième de finale de l'Euro de football contre la Suisse.

"J’ai le coeur lourd mais malheureusement c’est comme ça. Il faut l’accepter, il faut accepter de perdre comme on a pu gagner auparavant mais faut accepter de perdre aussi" a réagi un supporter français à l'issue du match.

"On espérait faire le doublé comme en 98/2000 et en fait on l’a pas fait. Et c’est hyper décevant. Mais bon y’aura une coupe du monde dans un an et demi, y’aura un autre euro, l’équipe de France elle sera toujours là. On arrivera toujours à se démerder et à s’en sortir. L’équipe de France c’est une des meilleures équipes de football du monde" se rassure un autre fan des Bleus.

De leur côté, les Suisses ont savouré cette victoire obtenue à l'issue des tirs aux buts. Lausanne avait lundi soir des airs de soir de fête nationale. Ils affronteront l'Espagne vendredi en quart de finale.