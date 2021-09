L'ouragan Nicholas a touché terre au Texas : rues inondées et coupures d'électricité près de Houston

Aux États-Unis, l'ouragan Nicholas a touché terre le long des côtes du Texas tôt ce matin.

Des pluies violentes accompagnées de vents soufflant de 120 à plus de 150 kilomètres/heure ont frappé Freeport et Brazoria, au sud-ouest de Houston : rues et voitures inondées, arbres arrachés.

50 000 foyers sont aussi privés d'électricité. Mais pour l'instant, le passage de l'ouragan n'a pas fait de victimes au Texas.

Le gouverneur du Texas Greg Abbott a demandé aux habitants de tenir compte des mises en garde des autorités locales et de "rester vigilants", dans un communiqué.

Houston, encore marquée par l'ouragan dévastateur Harvey en 2017, est en état d'alerte, a tweeté lundi son maire, Sylvester Turner. "Nous attendons de fortes pluies ce soir et demain. Je vous encourage vivement à ne pas prendre la route".

Les autorités ont érigé des barricades, mobilisé les services d'urgence et demandé aux habitants de prendre toutes les précautions.

Le président Joe Biden a déclaré lundi soir un état d'urgence en Louisiane, déjà frappée par l'ouragan Ida qui a tué des dizaines de personnes aux Etats-Unis fin août/début septembre.

Avant l'arrivée de la tempête Nicholas, de nombreux vols ont été annulées dans les aéroports autour de Houston et le canal de Houston qui fait partie du port a été fermé.

Les écoles ont également fermé lundi après-midi et le resteront mardi, selon les autorités.

Les habitants se sont précipités dans les stations-service et les supermarchés de la région pour remplir leurs réservoirs, stocker bouteilles d'eau et papier toilette et se ravitailler, notamment en lait et en oeufs.

Le "Lone Star State" est habitué au passage de tempêtes et ouragans. Mais avec le réchauffement de la surface des océans, ces phénomènes deviennent plus puissants, selon les scientifiques.

De tempête Nicholas était devenu ouragan dans le golfe du Mexique. En avançant dans l'intérieur des terres, Nicholas a faibli et a été reclassé en tempête tropicale.