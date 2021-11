Iran : jeux de guerre dans le golfe d'Oman

no comment

L'armée iranienne a commencé ses exercices annuels dans une zone côtière du golfe d'Oman, a rapporté dimanche la télévision d'État, moins d'un mois avant les prochaines négociations nucléaires avec l'Occident.

Des unités de la marine et de l'armée de l'air ainsi que des forces terrestres participent à ces exercices dans une zone de plus d'un million de kilomètres carrés à l'est du détroit stratégique d'Ormuz.