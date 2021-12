Covid-19 : hausse des hospitalisations d'enfants à New York

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires de l'Etat de New York ont constaté une hausse du nombre d'enfants hospitalisés en lien avec le Covid-19, particulièrement dans la ville de New York elle-même, où la propagation du variant Omicron est particulièrement fulgurante.

Le département de la Santé de l'Etat de New York (NYSDOH) a indiqué "surveiller de près une tendance à la hausse des hospitalisations pédiatriques associées au Covid-19", dans un communiqué publié vendredi 24 décembre.

"La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé" entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre, ont précisé les services sanitaires de l'Etat de New York.

La moitié de ces admissions concerne des enfants de moins de 5 ans, trop jeunes pour être vaccinés. Au cours de cette même période, "seul un quart des jeunes de 12 à 17 ans admis à l'hôpital étaient complètement vaccinés", ont ajouté les autorités sanitaires de l'Etat, soulignant "l'importance cruciale de protéger nos enfants contre le COVID-19".

"Protégez vos enfants de cinq ans et plus en les faisant vacciner complètement et protégez les enfants de moins de cinq ans en vous assurant que tous ceux qui les entourent sont protégés par la vaccination, les rappels, le port du masque, l'évitement des foules et les tests", a ainsi rappelé l'une des responsables du NYSDOH, la docteur Mary T. Basset.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est ouverte depuis le 3 novembre dernier dans ce pays. 28 millions de petits Américains y sont éligibles.

Dans la ville de New York, les nouveaux cas de contamination ont explosé ces derniers jours, une tendance également observée dans l'ensemble de l'Etat, ainsi que dans tous les Etats-Unis.

Le variant Omicron représentent plus de 90 % des nouveaux cas détectés à New York, selon les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les autorités hospitalières de la métropole de plus de 8 millions d'habitants ont pris de nouvelles mesures pour faire face à la propagation du variant Omicron. Les visites aux malades ont, par exemple, été suspendues dans une dizaines d'hôpitaux de New York, pour protéger "les patients, les visiteurs et le personnel".