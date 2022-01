Un suédois sauvé d'une crise cardiaque grâce à un drone

Un septuagénaire suédois a réchappé à une crise cardiaque grâce à un défibrillateur transporté par un drone en moins de 4 minutes.

Sven ne donne pas son nom de famille, mais raconte avoir eu la chance qu'un médecin passait devant chez lui, et son épouse l'observait, quand son cœur s'est arrêté.

Sven, survivant d'une crise cardiaque : "C'était le matin, il avait neigé environ cinq centimètres, et je suis sorti pour déblayer notre allée. J'ai fait à peu près la moitié et je me suis effondré. Je ne me souviens de rien d'autre. Mon épouse était à la fenêtre, elle m'a vu par terre. C'est une ancienne infirmière. Elle a couru et elle a tout de suite commencé un massage cardiaque."

Christina , épouse de Sven : "j'a couru dehors avec mon téléphone à la main, et ensuite, on a entendu un bourdonnement au-dessus de nous. On s'est demandé ce que c'était. C'était un drone qui a largué un défibrillateur."

Mats Sallstrom est le PDG d'Everdrone, la société qui gère ces drones médicaux dans la région de Göteborg, à l'Ouest de la Suède.

Mats Sallstrom, PDG de Everdrone : "Dès que le centre d'appel soupçonne un arrêt cardiaque, le système de drone se met en route, les portes du hangar s'ouvrent. Un pilote en charge des opérations demande l'autorisation de décoller et ensuite, il surveille l'opération qui est à 99 % autonome."

L'histoire a eu lieu en décembre dans la ville de Trolhattan. Le drone a déposé le défibrillateur à l'aide de treuils sans qu'il n'ait lui-même à se poser et bien avant l'arrivée d'une ambulance.