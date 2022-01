Nasratullah vit en Espagne depuis quatre ans après avoir fui l'Afghanistan et les talibans. Ici, à Madrid, il peut aller à l'université, ce qui n'était pas possible dans son pays. Aujourd'hui, il sait clairement ce qu'il veut étudier :

"Soit le droit, soit l'ingénierie informatique. Le droit m'intéresse, pour que je puisse bien m'intégrer dans le pays, que je connaisse les règles et les lois. J'aime aussi le génie informatique parce que j'ai toujours aimé la technologie" explique Nasratullah Jabarkhil, étudiant afghan à l'Université Camilo José Cela de Madrid.

Le projet "Integra" a permis à 40 Afghans, récemment arrivés en Espagne, d'acquérir une formation qui les aidera dans leur vie professionnelle. La première étape consiste à apprendre la langue.

"J'aime parler espagnol parce que j'ai besoin de travailler" affirme Nasir Rahimi, étudiant à Madrid.

Pendant la première année, les étudiants se consacrent exclusivement à l'apprentissage de la langue. Chaque cours commence par une histoire afin d'apprendre plus de vocabulaire explique Andrès Pereira, professeur d'espagnol à l'université Camilo José Cela :

"Ensuite, nous faisons une sorte d'analyse grammaticale, c'est-à-dire quels verbes ils utilisent, comment ces verbes fonctionnent, etc. Ensuite, nous faisons habituellement un exercice plus analytique en binômes ou en groupes, où ils doivent utiliser la langue, la grammaire et le vocabulaire qui leur ont été présentés, puis nous terminons par une activité basée sur la communication".

Les élèves qui sont hors de Madrid reçoivent les cours par internet.

"Le Covid-19 a laissé cette salle de classe beaucoup plus vide que d'habitude. L'initiative a commencé en 2016 et l'année dernière, 10 étudiants ont été diplômés de cette classe. Deux ans plus tard, le Parlement européen a décerné le prix du citoyen européen à l'université Camilo José Cela pour ce projet" explique Carlos Marlasca, notre correspondant à Madrid.

"Ces jeunes viennent ici pour chercher du travail et gagner leur vie comme n'importe quel citoyen dans notre pays. Nous avons donc pensé que la formation technique devait leur permettre d'acquérir un emploi le plus rapidement possible" souligne Ignacio Sell Trujillo, directeur de la Fondation de l'Université Camilo José Cela.

Si ces étudiants obtiennent de bons résultats, ils peuvent accéder gratuitement aux diplômes universitaires.