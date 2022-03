Emmanuel Macron propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire, face aux risques de famine

Les pays du G7 se disent prêts à adopter de nouvelles sanctions. Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Canada, Japon, Allemagne et Italie ont réaffirmé que ce n'étaient pas les peuples russe ou biélorusse qu'ils visaient mais bien les présidents Poutine et Loukachenko. Ils ont d'ailleurs déploré la censure imposée en Russie. Les 7 grandes puissances ont aussi mis en garde contre l'utilisation d'armes chimiques, et averti les pays qui aideraient Moscou à contourner les sanctions, ils ont parlé des réfugiés ukrainiens :

"En tant que G7, nous demandons également aux autres pays de contribuer aux mesures de soutien et à l'aide humanitaire, a déclaré Olaf Scholz, le chancelier allemand. L'Europe assume beaucoup de responsabilités. Mais nous avons vraiment besoin d'un effort mondial.__En tant que principales nations industrialisées, nous considérons qu'il est de notre devoir d'accueillir les réfugiés d'Ukraine et de les protéger. Tous les pays du G7 sont conscients de ce devoir et veulent s'en acquitter. Nous demandons également aux autres pays d'accueillir les réfugiés de guerre."

Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre la Russie, mais Joe Biden a aussi parlé des conséquences :

"Nous avons parlé des pénuries alimentaires et elles vont être réelles, a dit le président des États-Unis. Le prix de ces sanctions n'est pas seulement imposé à la Russie, il l'est à un très grand nombre de pays également, y compris les pays européens et les Etats-Unis. "

L'un des pays menacé de famine dans les mois à venir c'est l'Egypte qui dépend à 80% des céréales russes et ukrainiennes.

Enfin, L'Assemblée générale de l'ONU regroupant 193 États a adopté à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution qui «exige» de la Russie un arrêt «immédiat» de la guerre en Ukraine. 38 se sont abstenus et cinq ont voté contre.

Le 2 mars déjà 141 pays membres avaient voté un résolution semblable, mais sans succès.