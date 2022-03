France 2022 - Hermine, 19 ans : "Il faut refaire jaillir le cœur français d’antan"

Hermine a 19 ans, elle a grandi en Lozère et milite pour Génération Z, le mouvement des jeunes avec Zemmour. Cette année, elle compte voter pour le chef du parti "Reconquête !", qui, selon elle, est la "seule solution pour sauver la France".

Euronews : Peux-tu nous parler de ton engagement politique ?

Hermine Gousseau : Je me suis engagée à Reconquête ! fin août 2021, et à Génération Z dans la foulée.

Génération Z est le mouvement jeune de "Reconquête!", le parti d'Eric Zemmour.

Pour toi, la politique, c'est aussi une affaire de famille ?

Oui c'est un "bain familial". J'ai fait mes premières manifestations quand j'avais à peine 10 ans. J'ai la chance d'avoir un papa très engagé. Il est avocat et il a posé une candidature pour être député au sein de Reconquête !.

Qui soutenais-tu avant qu'Eric Zemmour s'engage en politique ?

Il y a quelques années, on soutenait pas mal Marine Le Pen par rapport à sa position sur le mariage pour tous, l'avortement etc. Mais actuellement, c'est vrai qu'elle occupe une place beaucoup moins importante, étant donné qu'elle s'est pas mal écrasée il y a cinq ans. Elle a perdu en authenticité et en courage.

Qu'est-ce qui te plaît chez ce candidat ?

Éric Zemmour, c'est un petit bonhomme qui est apparu un peu de nulle part, et qui finalement est notre seule solution pour sauver la France. La seule.

C'est quoi pour toi la politique aujourd'hui ?

La politique aujourd'hui, le macronisme, c'est de "la politique pour soi", la volonté du pouvoir. Ça n'est que de la corruption. Alors que, pour moi, la politique c'est un art du service. Et je trouve qu'Éric Zemmour le représente très très bien.

Eric Zemmour est souvent qualifié de misogyne. Tu en penses quoi ?

Si Éric Zemmour était le misogyne décrit à longueur de journée, il ne serait pas entouré de Sarah Knafo, Laurence Trochu, Marion Maréchal, Caroline Galactéros etc. Ce sont des femmes de caractères, qui ne soutiendraient en aucun cas un misogyne.

Qu'est ce que tu espères avec Eric Zemmour à la tête de la France ?

Que la France retrouve son image, déjà, et sa fierté chrétienne qu'elle a perdu et qu'on cherche à détruire. C'est retrouver et refaire jaillir le cœur français d’antan et ce pourquoi nos anciens se sont battus. En temps que jeune, en temps que chrétienne, c'est un devoir.