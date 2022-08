Pénurie de personnel dans le secteur du tourisme en Europe : 1,2 million de postes vacants

Si le serveur ne vient pas vous apporter votre boisson, c'est normal. Le secteur touristique en Europe cet été peine à trouver du personnel. C'est l'Italie qui est le pays le plus touché par cette pénurie. 250 000 saisonniers manquent cette année : un poste sur six ne sera pas pourvu. L'hôtellerie et les agences de voyage sont les plus touchés.

Au total, on estime à 1,2 million le nombre de postes vacants dans l'Union européenne : 71 000 ne seront pas pourvus en France. Parmi les secteurs les plus durement touchés figure l'aviation, avec près d'un poste vacant sur trois.

En Grande-Bretagne restaurants et hôtels peinent à trouver du personnel, mais le gouvernement s'est jusqu'à présent opposé à l'arrivée de travailleurs temporaires de l'étranger. Une mesure qui a été prise par d'autres pays, dont le Portugal, pourtant moins touché par cette pénurie.

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme à l'origine de cette étude alarmante propose des mesures pour faire face au problème : faciliter la mobilité des travailleurs avec une politique de visas plus favorable, permettre le travail flexible et à distance, adopter des solutions technologiques et numériques innovantes, et offrir des formations, des programmes de remise à niveau et des avantages aux employés. La seule façon d'attirer davantage de travailleurs, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme.