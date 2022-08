Il y a un an, Kaboul tombait aux mains des talibans entraînant la chute du gouvernement afghan. Depuis, certains membres de l'équipe du président Ashraf Ghani tentent de raconter leur version de l'histoire. Parmi eux, Hamdullah Mohib, ancien conseiller à la sécurité nationale du président afghan. Interviewé par Anelise Borges pour Euronews, il partage son souvenir du 15 août 2021.

"La journée du 15 août est une journée aux multiples réalités. Je pense que beaucoup de choses se sont produites et elles se sont produites si rapidement que l'on pourrait s'attarder sur chaque minute de ce qui s'est passé et sur ce qui changeait à chaque seconde de la journée. Mais comme l'a montré l'histoire afghane, quand un gouvernement est sur le point de s'effondrer, cela arrive très très vite, y compris le propre régime des talibans - quand il est tombé, c'était très rapide - ; d'autres gouvernements afghans sont tombés, le chemin pour y arriver peut être long, mais une fois que cela arrive, c'est très rapide et il n'y a qu'une petite fenêtre pendant laquelle certaines choses peuvent être faites, notamment sauver la vie du président. Parce que nous allions perdre le pays quoi qu'il arrive. C'était évident."

Vous étiez le plus proche assistant du président Ashraf Ghani ? C'est vous qui lui avez dit qu'il était temps de partir ?

Je l'ai fait. Oui.

Et quelle a été sa réaction ?

Il a compris qu'il était temps. Nous avions une très petite fenêtre. S'il était resté plus longtemps, ses chances de partir auraient diminué.

Donc, quand j'ai réalisé que ses propres équipes de sécurité et de protection ne seraient pas en mesure de le protéger, et que nous savions que des groupes de talibans avançaient sur Kaboul et que leur cible était le président Ghani - il était temps. Il savait, il était au courant de toutes les informations, de ce qui s'était passé non seulement des semaines mais des mois avant la chute de Kaboul.

Il y avait une opportunité, les Américains étaient toujours présents. Ils avaient un engagement et un accord avec les talibans. La guerre des talibans s'arrêtait si Ghani quittait ses fonctions. Et les Américains pouvaient continuer à faire ce qu'ils avaient à faire avec les talibans dans les deux semaines qu'ils leur restaient.