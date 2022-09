Le difficile adieu à la reine Elizabeth II

Le son du canon résonne dans tout Londres. Quatre-vingt-seize coups : un pour chaque année de la vie de la reine Élizabeth. Un jour pas comme les autres au Royaume-Uni, à l'image d'une reine au destin exceptionnel.

Au palais de Buckingham, où se concentrent désormais le chagrin et le deuil de toute une nation, des milliers de personnes se sont rassemblées. Entre hommage et sidération, les Britanniques disent adieu à leur reine.

"Elle a été une figure étonnante de l'histoire. Elle n'a pas choisi de faire ce travail mais elle l'a fait jusqu'au bout" explique Terry.

"Ça paraît un peu étrange vu que je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est j'ai juste trouvé que c'était une femme gentille en qui on peut avoir confiance, comme ta grand-mère" souligne George.

"Vous saviez que ça allait arriver, évidemment elle était assez âgée et n'était pas bien depuis un moment, mais vous ne vouliez pas que ça arrive; c'est une perte réelle de quelqu'un qui était une figure de proue mondiale, et une présence merveilleuse pour nous tous. Mais je pense qu'il s'agit de tristesse, mais aussi de célébration et de réflexion sur tout ce qu'elle a fait et pourquoi elle était si bien considérée dans le monde entier" confie Ellie.

Pour beaucoup, Elizabeth II personnifiait ce que c'était que d'être Britannique. Un modèle, un symbole stable dans un monde en constante évolution. Un monarque qui vivait pour son travail et qui lui apportait dignité et décence : "_J'ai toujours admiré la reine et ce qu'elle a fait pour le pays, le Commonwealth et le monde. Elle a été un exemple incroyable de dévouement et pour les enfants, voir quelqu'un d'aussi dévoué, c'est incroyable. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'ils sont surpris de voir à quel point ils sont tristes. Elle a fait partie de la vie de tout le monde. On veut simplement lui rendre hommage" dit_Andrea.

Elizabeth II faisait partie de la vie des gens, elle était un chapitre important de la vie de ce pays. Elle laisse des milliers de personnes désorientées avec un sentiment de perte sans précédent.