Répression en Iran : les artistes françaises se coupent les cheveux en solidarité aux Iraniennes

Une cinquantaine d'artistes françaises ont sorti leurs ciseaux pour se couper une mèche de cheveux, en solidarité aux femmes iraniennes, en première ligne des manifestations qui ont éclaté en Iran après la mort à l'hôpital de Mahsa Amini, le 16 septembre dernier. Trois jours plus tôt, cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran, en laissant échapper une mèche de cheveux de son voile.

Parmi ces artistes, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Pomme, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, Marion Cotillard ou encore Juliette Armanet et Angèle ont coupé leurs cheveux pour soutenir les femmes et les hommes qui défient depuis pratiquement trois semaines dans les rues iraniennes le pouvoir des mollahs, dont la répression a fait pratiquement 100 morts.