L'Autriche voit le nombre de réfugiés augmenter depuis plusieurs semaines. Les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont au complet.

Pour faire face à cette situation, les autorités autrichiennes ont décidé d'installer des tentes, une mesure prise pour la dernière fois lors de la crise migratoire de 2015.

" Nous ne pouvons pas laisser les gens sans abris. Nous devons donc installer des tentes maintenant. On loge uniquement les jeunes hommes dans les tentes. Ils viennent de différents pays comme la Syrie, l'Inde, et la Tunisie, beaucoup d'entre eux ont peu de chances de pouvoir rester en Autriche à cause de la loi sur l'asile", explique Andreas Achrainer, coordinateur des réfugiés.

La route des Balkans occidentaux

Plus de 106 000 entrées irrégulières dans l'UE ont été enregistrées depuis la route des Balkans occidentaux sur neuf mois, soit une hausse de 170% par rapport à la même période de l'an dernier, selon l'agence Frontex.

Toutes routes confondues, Frontex a enregistré le niveau le plus élevé d'entrées irrégulières dans l'UE depuis 2016 (228.240 sur cette période).

La route des Balkans occidentaux a été empruntée principalement par les Syriens et les Afghans, comme en 2021. Mais la Commission note cette année une hausse des arrivées de Turcs, Tunisiens, Indiens, Cubains et Burundais par cette voie.

L'Autriche et la Belgique notamment se plaignent de devoir gérer un afflux de demandeurs d'asile inédit depuis la crise de 2015-2016.