La dernière journée du Masters de Jérusalem a offert une nouvelle fois un grand spectacle aux passionnés de judo. Le public du Païs Arena a répondu présent pour encourager les judokas !

Chez les -90kg, Murao Sanshiro était en pleine forme. En finale, deux waza-ari ont permis à la jeune star japonaise de remporter le titre au Masters de Jérusalem.

Armen Bagdasarov, directeur des arbitres de la Fédération internationale de judo (FIJ), a décerné les médailles aux gagnants.

L’ascension d'Alice Bellandi

Cette année a été marquée par l'ascension fulgurante de l'Italienne Alice Bellandi. La judokate peut ajouter le titre de Masters dans la catégorie des -78kg à son palmarès .

Les médailles ont été remises par Lisa Allan, membre du Comex de la FIJ.

"Israël est toujours incroyable, le public célèbre la victoire avec moi, comme s'il était mes parents. C'est vraiment très agréable", a expliqué la jeune judokate italienne.

Chez les -100 kg, l'étoile montante du judo géorgien Ilia Sulamanidze a remporté l'or. Sa médaille lui a été remise par Hili Tropper, ministre israélien de la Culture et des Sports.

Finale 100% française

D'abord amies, puis rivales, la finale des +78 kg a vu s'affronter les deux compatriotes françaises Romane Dicko et Coralie Haymé. C'est Romane Dicko qui a remporté la médaille d'or et c'est son deuxième Masters de suite, après 2021.

Les médailles ont été remises par Shabtai Tsur, président de l'ISBB.

Chez les +100 kg, le jeune Tatsuru Saito a atteint la finale grâce à un magnifique judo. Il a tenu tête à Temur Rakhimov pour remporter le titre de champion des poids lourds.

Les médailles ont été remises par Florin Daniel Lascau, directeur des arbitres de la FIJ.

"Ma mère s'occupe de moi tout le temps, et me soutient beaucoup. Je suis si heureux et content de lui offrir ce titre, la médaille d'or", a dit le judoka japonais qui avait le sourire aux lèvres.

Le judo dans l'espace

Le célèbre astronaute Eytan Stibbe a été honoré par l'association israélienne de judo et son président Moshe Ponte. M. Stibbe s'était photographié dans l'espace avec le drapeau de l'association de judo.

Chaque année, l'étape israélienne de la Tournée Mondiale de Judo offre un spectacle fascinant. La passion des spectateurs locaux est à la hauteur des athlètes qu'ils encouragent !

Aujourd'hui, Peter Paltchik était leur héros, le judoka israélien a fait vibrer le Païs Arena . Les enfants présents dans la salle étaient ravis de voir leur Championne Raz Hershko de près?

2022 était riche en émotion et quelle belle manière de terminer l'année avec le judo dans la ville historique de Jérusalem.