Pollution de l'air : des mesures d'urgence prises dans plusieurs villes de Macédoine du nord

Des mesures d'urgence ont été annoncée samedi en Macédoine du Nord, où les taux de pollution de l'air ont atteint des seuils critiques.

Événements sportifs annulés, limitation du temps de travail dans le secteur de la construction : les autorités ont décidé d'agir dans la capitale Skopje ainsi que dans trois autres villes du pays, alors que les niveaux de particules mesurés sont 28 fois supérieurs au seuil établi par l'Organisation mondiale de la santé.

"Mon nez me pique" dit une dame vivant dans la capitale. "Je porte mon masque régulièrement. Je ne sors seulement quand j'en ai vraiment besoin pour chercher mon fils à l'école par exemple. Et c'est tout" dit-elle.

"Ça ne sent pas bon" se plaint une autre dame, "e_n plus des problèmes de toux et rhumes qu'on a déjà_" dit-elle.

Les autorités ont par ailleurs recommandé aux entreprises de dispenser les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 60 ans de travailler. Les sans domicile fixe, pour leur part, bénéficieront d'abris mis a disposition par le gouvernement.

Les pollutions industrielle et automobile ainsi que le chauffage au fioul, seraient les causes de ce nuage de fumée. Un phénomène qui a hissé la capitale Skopje au troisième rang des villes les plus polluées au monde pour la journée de samedi, d'après l'entreprise suisse IQAir, spécialisée dans la qualité de l'air.