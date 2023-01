Washington et Berlin vont envoyer des véhicules de combat Bradley et Marder à l’Ukraine

Les Etats-Unis vont, pour la première fois, envoyer à l’Ukraine plusieurs dizaines de véhicules de combat Bradley, a confirmé la Maison Blanche dans un communiqué publié jeudi à l’issue d’une conversation entre les chefs d’Etat américain et allemand.

Berlin s’est pour sa part engagé à livrer à Kiev des véhicules de combat d’infanterie Marder. "Les deux pays ont l’intention de former les forces ukrainiennes à utiliser leurs systèmes respectifs", précise le communiqué. Par ailleurs, l’Allemagne va également fournir un autre système de défense antiaérienne Patriot, après une première donation américaine en décembre.

Joe Biden et Olaf Scholz"apprécieront toute donation additionnelle de systèmes de défense aérienne et de véhicules de combat", conclut le communiqué. Cette annonce est la dernière mesure en date de l’administration Biden pour fournir à l’Ukraine des armes de plus en plus meurtrières et puissantes afin de l’aider à repousser les forces russes.

Dans son allocution quotidienne, le Président ukrainien Volodmyr Zelensky a salué cette livraison: "je remercie le président américain Joe Biden, je remercie les membres du Congrès et tous les Américains qui aiment la liberté, et qui savent que la liberté mérite d'être protégée. Je remercie le chancelier allemand Olaf Scholz pour sa décision de fournir à l'Ukraine le système de défense aérienne Patriot, qui rendront les cieux ukrainiens et européens beaucoup plus sûrs."

Le véhicule de combat Bradley est moyennement blindé et peut servir de véhicule de transport de troupes fortifié sur un champ de bataille. Il est équipé de chenilles mais est plus léger et plus agile qu’un char. Il peut transporter environ dix personnes et est considéré comme un moyen essentiel de déplacement des troupes en toute sécurité sur le champ de bataille.

Le Marder est un véhicule de combat d’infanterie à l’origine ouest-allemand, entré en service au tout début des années 1970. Il est également équipé de chenilles et peut transporter six militaires en plus des trois hommes d’équipage. Depuis 2010, il est peu à peu remplacé par son successeur, le Puma. Le Marder n’est pas un char de combat, précise le journal allemand Die Welt, mais grâce à son canon automatique et ses missiles antichars, il peut affronter des chars de combat et des véhicules blindés.

Cette aide – d’un montant total d’environ 2,85 milliards de dollars – est la plus importante d’une série d’envois d’équipements militaires provenant des stocks du Pentagone. L’objectif est d’acheminer le maximum de matériel aux forces ukrainiennes pendant les mois d’hiver, avant l’arrivée du printemps et l’intensification attendue des combats.