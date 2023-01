Berlin envoie des systèmes de défense anti-aérienne Patriot à Varsovie

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie affirme que ses forces ont pris le village de Krasnopillya dans la région de Donetsk.

Des images publiées par le ministère russe de la défense montrent des chars russes qui entrent dans la zone. L'information n'a pas n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Par ailleurs, l'Allemagne qui apparaît divisée sur la question de la livraison de chars lourds à l'Ukraine a commencé à envoyer en Pologne des systèmes de défense anti-aérienne Patriot qui seront installés le long de la frontière avec l'Ukraine.

"Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce système aux Polonais pour renforcer la protection sur place", a déclaré le colonel Joerg Sievers, chef de la mission des forces armées allemandes en Pologne.

"Nous ne sommes pas les seules forces de défense terrestre, il y a aussi le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Maintenant, nous nous joignons à eux pour garantir la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN et du territoire, des infrastructures et de la population polonaise", a-t-il ajouté.

Au nord de l'Ukraine, près de la frontière avec le Bélarus, les troupes ukrainiennes ont fortifié leurs positions de défense.

Ce renfort de sécurité intervient après que des exercices conjoints entre la Russie et le Bélarus ont fait craindre une nouvelle offensive de ce côté de la frontière.