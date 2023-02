Un nouveau document confidentiel trouvé chez l'ancien vice-président américain

Un nouveau document classé confidentiel a été retrouvé vendredi par le FBI au domicile de l'ancien vice-président américain Mike Pence, a indiqué son porte-parole à plusieurs médias américains.

Comme Joe Biden et Donald Trump auparavant, des documents classés confidentiels avaient déjà été découverts dans sa maison dans l'Indiana, un Etat du Midwest, fin janvier.

Cette nouvelle fouille a été organisée vendredi, en coordination entre le FBI et les avocats de Mike Pence.

"Le vice-président a ordonné à son équipe (...) de faire preuve d'une transparence totale jusqu'à la résolution de cette affaire", a indiqué son porte-parole Devin O'Malley dans un communiqué cité par plusieurs médias.

Aux Etats-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l'espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Assaut du Capitole

On a appris, un peu plus tôt, que Mike Pence est également assigné à témoigner par le procureur spécial chargé d'enquêter sur Donald Trump, et notamment son rôle exact dans l'assaut du Capitole. Son témoignage pourrait aider à faire la lumière sur l'étendue des efforts du magnat de l'immobilier visant à empêcher la certification de la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2020.

Donald Trump avait en effet publiquement fait pression sur Mike Pence pour qu'il ne certifie pas les résultats de l'élection, le 6 janvier 2021, au moment où il se trouvait au Capitole assiégé par les partisans de l'ex-président républicain.

Des agissements dénoncés comme "irresponsables" par Mike Pence, potentiel candidat à la présidentielle de 2024, qui a néanmoins refusé d'être entendu par la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'attaque du Capitole.