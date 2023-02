Bakhmout en sursis alors que les Russes se rapprochent

Les combats s'intensifient autour de Bakhmout. Moscou affirme tenir la ville en tenailles, et contrôler plusieurs routes stratégiques près de sa périphérie. La région est sous le feu constant de l'artillerie.

"C’est le point le plus difficile, le plus chaud actuellement", a reconnu le Président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi 15 février. "Ce n’est pas facile pour nos soldats dans l’Est mais ce n’est pas pour rien qu’on parle de la "forteresse Bakhmout". Notre forteresse est vivante" et les militaires ukrainiens "tiennent fermement" leurs positions, a-t-il assuré.

Dans les villes voisines, les bus humanitaires se multiplient pour évacuer les derniers habitants. Lubov, une retraitée de Chasiv Yar tout proche, raconte: "les bombardements nous font peur, nous devons partir. Je veux voir ma petite-fille qui vit là où nous allons, à Lviv. Nous espérons que l'armée ukrainienne se battra pour nous et vaincra les Russes. Et après, nous reviendrons certainement."

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson était à Kyiv ce mercredi pour renouveller le soutien du pays à l'Ukraine, mais il a averti que l'aide militaire se fera en fonction des besoins de défense de la Suède. Stockholm prépare depuis des mois ses réservistes de la garde civile à une possible attaque de Moscou, et renforce sa défense le long de sa frontière.

Au même moment, à Pokrovsk près de Donetsk, trois civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés à la suite d'un bombardement russe sur un immeuble de 5 étages.