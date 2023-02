A Krasnohorivka, un an de vie sur la ligne de front

Ce sont les Anges blancs, des unités de la police ukrainienne qui parcourent les localités de la ligne de front pour apporter une aide humanitaire à leurs habitants. Après un an de guerre, la ville de Krasnohorivka, dans l'oblast de Donetsk, semble morte, mais une poignée d'habitants hésitent à quitter leur maison.

"Nous vivons dans nos maisons. Pourquoi devons-nous quitter nos maisons ? Pourquoi dois-je m'enfuir ? Laissez-les (les Russes) s'enfuir. Ceux qui ne peuvent pas le supporter peuvent partir. Ceux qui avaient peur sont partis. J'ai construit cette maison pendant des années. Mes parents ont été enterrés ici. Pourquoi devrais-je partir ?", explique calmement Oksana Pokmush.

Beaucoup de ceux qui ont perdu leur maison ont trouvé refuge dans ce qui reste de l'hôpital, qui a également été touché par les combats.

"Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils (les Russes) tirent sur les hôpitaux, et sur nos maisons ? Les gens souffrent. Ils veulent probablement nous forcer à quitter la ville, les maisons, l'hôpital, pour que nous puissions soigner les gens. Je continue à me demander. Je ne sais pas.", s'interroge Valentina Mozgova, la dernière infirmière de l'hôpital.

La plupart de ceux qui sont restés sont des personnes âgées. Leur vie, leur maison et leurs souvenirs sont à Krasnohorivka. Pour eux, partir pour un autre endroit n'a aucun sens.

"Je peux encore construire quelque chose, je peux le construire. Et les vieux qui ont déjà 70, 80 ans, quand est-ce qu'ils vont construire tout ça ? Leur vie est terminée. Ici, sous ces ruines, leur vie restera ici parce qu'ils ont déjà tout vécu. Ils n'auront pas d'autre vie. Bien sûr, c'est terrible, c'est monstrueux. C'est un crime contre l'humanité", se désole Maxime, un policier.

La ville est résignée à son sort. Les Russes sont de plus en plus proches et l'acheminement de l'aide humanitaire est de plus en plus risqué.