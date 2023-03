Après avoir accueilli des championnats du monde l'année dernière, le World Judo Tour revient dans la capitale ouzbek avec le Grand Slam de Tachkent. Dès la première journée de compétition, la Yunusobod Sport Arena était pleine de passionnés de judo venus soutenir leurs héros locaux.

Chez les -60 kg, le Coréen Kim Won Jin a fait preuve d'une grande ténacité et s'est imposé contre le Kazakh Noukanat Serikbayev. Il remporte ainsi sa deuxième médaille d'or en Grand Slam.

Kuanyshbek Yessekeyev, président de la Fédération de judo du Kazakhstan, était présent pour remettre les médailles.

"Comme j'ai obtenu un excellent résultat aujourd'hui, je vais en profiter autant que possible et je vais me préparer pour la prochaine compétition. Je vais faire de mon mieux pour obtenir à nouveau la médaille d'or pour le prochain tournoi. Voilà ce que je ressens", a déclaré Kim Won Jin.

Victoire au golden score

Dans la catégorie des -48kg, la Serbe Andrea Stojadinov a pratiqué un excellent judo tout au long de la journée. En finale, elle a affronté la judokate portugaise Catarina Costa. Durant ce combat très intense, Stojadinov a égalisé le score à seulement quatre secondes de la fin, provoquant le golden score et remportant ainsi sa première médaille d'or au World Judo Tour.

Les médailles ont été remises par, Xinjian Zhou, l'invité de la Fédération internationale de judo

"Mon meilleur ami a appris il y a sept jours qu'il ne pouvait plus continuer le judo à cause de problèmes médicaux et je lui ai promis de me battre pour nous deux et je suis vraiment heureuse que cela se soit terminé par une médaille d'or car je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même maintenant que je suis consciente que tout peut arriver dans la vie", a expliqué Andrea Stojadinov

La surprise allemande

La judokate allemande Mascha Ballhaus a fait sensation lors de la finale des -52kg. Obtenant un waza-ari très tôt contre la double championne du monde Shishime Ai, elle a maintenu la pression pour remporter une très belle victoire et sa première médaille d'or dans cette compétition.

Les médailles ont été remises par le vice-président de la FIJ, Laszlo Toth.

Dans la catégorie des -66 kg, le tadjik Nurali Emomali a réussi un impressionnant ko-uchi ippon pour venir à bout de l'espoir local Sardor Nurillaev, laissant le public local stupéfait.

Le ministre ouzbek de la Politique de la Jeunesse et des Sports,Adkham Ikramov, a remis les médailles aux gagnants.

Momo Tamaoki confirme sa domination

Dans la catégorie des -57kg, la très expérimentée Momo Tamaoki a fait preuve d'une grande force pour tenir en échec la Géorgienne Eteri Liparteliani. La Japonaise remporte ainsi sa huitième médaille d'or au World Judo Tour.

C'est l'invité de la FIJ, Saken Musaibekov, qui a remis les médailles.

Alors que la première journée de judo en Ouzbékistan touche à sa fin, le public a eu droit à une démonstration inoubliable de talent. Les judokas ouzbeks ont offert des moments inoubliables, laissant le public en admiration.