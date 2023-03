Retraites : la CGT revendique 450 000 manifestants à Paris

Une action coup de poing des cheminots ce mardi à Paris. Plusieurs centaines de militants syndicalistes, électriciens, personnels de santé, mais aussi élus ont envahi les voies de la Gare de Lyon, afin de bloquer le trafic.

Partout en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le syndicats espèrent revenir à la table des négociations avec le gouvernement.

"On prend un mois et demi, on laisse, on dit "voilà les 64 ans, ça ne s'appliquera pas." Et on fait de la médiation. Ensuite, on se met autour de la table et on regarde, sur la question du travail, des retraites, ce qu'il peut y avoir ou non comme compromis social" a affirmé Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ce matin sur France Inter.

Près 30 % des enseignants se sont mis en grève. Plusieurs campus universitaires restent bloqués. De nombreuses raffineries sont à l'arrêt.

La plupart des manifestations se sont déroulées sans heurts majeurs. Pour encadrer les cortèges, plus de 13 000 policiers ont été déployés, la moitié d'entre eux à Paris.