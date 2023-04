L’OPEP baisse sa production d’1 million de barils par jour

Par Euronews avec AFP

L’OPEP+ a annoncé une réduction surprise de la production de pétrole de plus d’un million de barils par jour, et abandonne ainsi ses promesses d'un approvisionnement stable.

Selon l'organisation, il s’agit d’une réduction significative pour stabiliser les prix. Mais ses conséquences inquiètent les experts.

"La crise financière qui a commencé aux États-Unis au cours des deux ou trois dernières semaines et en Europe avec le Credit Suisse a augmenté les possibilités pour les économies développées d'entrer en récession plus rapidement et plus tôt que les gens ne le pensaient et peut-être pour plus long. La deuxième raison principale, à mon avis, est que la réouverture de la Chine, où tout le monde soupçonnait que la Chine allait rebondir en termes de demande économique, est probablement plus lente que prévu" explique Ali Yasin, expert en marchés de capitaux.

L'annonce intervient alors que de nombreuses régions du monde luttent toujours contre une inflation élevée. Celle-ci a récemment baissé dans certains pays occidentaux, en partie à cause de la baisse des prix du pétrole.

Un nouveau rebond du brut pourrait inverser cette tendance, et ferait pression sur les banques centrales qui envisageaient de baisser les taux d'intérêt.