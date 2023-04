"Arme de distraction massive" : que cachent les politiques controversées du gouvernement italien ?

Le gouvernement italien dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni est sous le feu des critiques ces derniers mois en raison de ses politiques controversées et parfois étonnantes.

La répression de raves partys, l'interdiction du chatbot ChatGPT et de la viande synthétique, ainsi que la proposition d'infliger de lourdes amendes pour l'utilisation de mots anglais dans les communications officielles ont tous été des sujets de préoccupation pour les Italiens.

Selon Francesco Strazzari, professeur de relations internationales à l'École supérieure Sainte-Anne de Pise, ces politiques improbables ont été utilisées comme une "arme de distraction massive" par le gouvernement de Giorgia Meloni.

Alors que l'Italie est confrontée à de graves problèmes tels que la crise persistante de l'énergie et du coût de la vie et un flux migratoire croissant, ces initiatives législatives insignifiantes ont réussi à susciter des débats sans fin sur les réseaux sociaux et dans l'opinion public.

Pour M. Strazzari, ces politiques controversées ont le pouvoir de détourner l'attention "des piètres performances du gouvernement de Meloni et de ses politiques désastreuses". Les Italiens se grattent donc la tête en se demandant ce qui se passe réellement avec leurs dirigeants et leurs politiques pour le moins surprenantes.

Que se cache-t-il derrière ces "politiques superficielles" ?

Selon M. Strazzari, le gouvernement italien a adopté une loi interdisant les raves partys illégales en novembre dernier, même si le problème ne posait pas de défi immédiat pour le pays et aurait pu être résolu en temps voulu.

Cette loi a été utilisée comme une tentative de détourner l'attention publique d'une nouvelle loi controversée sur les missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée, autour de laquelle il y avait déjà de solides arguments, a ajouté M. Strazzari dans une interview accordée à Euronews.

Peu après l'interdiction des raves partys, le gouvernement de Meloni a également adopté une loi limitant considérablement la capacité opérationnelle des navires de recherche et de sauvetage des ONG en Méditerranée.

La nouvelle loi interdit aux navires de recherche et de sauvetage des ONG de s'embarquer pour plus d'une opération à la fois et les oblige à débarquer dans des ports indiqués par les autorités, qui sont souvent "très éloignés", selon M. Strazzari.

Ce décret-loi, qui limite considérablement la capacité opérationnelle des navires de recherche et de sauvetage des ONG, a déjà provoqué des situations tendues en Méditerranée entre les ONG et les autorités italiennes.

Débats sur le système pénitentiaire

Les récents changements de politique liés au ChatGPT, à la viande synthétique et à l'utilisation de l'anglais et des termes étrangers dans les communications officielles interviennent à un moment où l'Italie est en proie à un débat important sur son système pénitentiaire et les peines infligées.

Ce débat a été ravivé par la grève de la faim d'Alfredo Cospito, un détenu anarchiste italien.

Selon M. Strazzari, la peine sévère infligée à M. Cospito, soumis à un régime carcéral strict généralement réservé aux chefs de la mafia, est très controversée en termes de normes internationales.

En effet, dans les pays de droit, la sévérité d'une peine doit être mesurée en termes de durée et non pas en termes de conditions de détention. Cette situation soulève des questions importantes sur le système judiciaire et pénitentiaire en Italie et suscite de vives préoccupations quant au traitement des détenus.

Mais au lieu de s'attaquer à des défis complexes et à long terme comme ceux posés par la grève de la faim de Cospito ou les arrivées de migrants sur les côtes italiennes, le gouvernement de Meloni s'est concentré sur une série de politiques qui visent à promouvoir le nationalisme culturel.

Selon M. Strazzari, cette idéologie se base sur l'idée "d'une nation non négociable, qui existe dans la pureté d'un passé idyllique et qui doit être protégée contre toute forme de contamination provenant des migrants, des anarchistes ou de l'industrie alimentaire."

Le gouvernement a approuvé une proposition de loi visant à interdire les aliments produits en laboratoire et à infliger de lourdes amendes à ceux qui les fabriquent. MARCO RAVALI/AP2000

Le gouvernement italien concentre ainsi ses efforts législatifs sur des politiques nationalistes, pour détourner l'attention de lois beaucoup plus controversées, comme un projet de loi criminalisant la gestation pour autrui pratiquée à l'étranger.

Le mois dernier, le parlement italien a entamé une discussion autour d'une proposition de loi parrainée par les Frères d'Italie et la Ligue, qui vise à étendre l'interdiction de la gestation pour autrui en vigueur depuis longtemps en Italie, aux couples qui se rendent à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada et en Inde.

Si elle est adoptée, cette loi pourrait entraîner une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou des amendes allant de 600 000 à 1 million d'euros pour les couples qui chercheraient une mère porteuse à l'étranger.

Pour les couples homosexuels, cette loi serait particulièrement préjudiciable. En focalisant l'attention du public sur les politiques nationalistes, le gouvernement détourne l'attention des questions importantes liées aux droits de l'homme.

Un élan de souveraineté qui risque de mettre l'Italie en opposition avec l'UE

Les politiques controversées récemment mises en place par le gouvernement de Meloni ne sont pas de simples manœuvres politiques.

Selon Marianna Griffini, conférencière au département d'études européennes et internationales du King's College de Londres, ces mesures sont en fait en adéquation avec l'idéologie du parti.

"Le parti de Meloni défend la souveraineté de l'Italie et ces politiques envoient un message : Ne vous mêlez pas de nos affaires intérieures, même s'il ne s'agit que d'affaires culturelles, de souveraineté culturelle ", a-t-elle déclaré à Euronews. Ce message est clairement destiné à l'Union européenne.

Selon Mme Griffini, l'interdiction de la viande synthétique par l'Italie peut être considérée comme une tentative pour récupérer la souveraineté du pays en matière d'alimentation face à l'Union européenne qui a déjà donné son aval à la viande cultivée en laboratoire au sein de l'Union.

D'autres analystes partagent cette analyse. Pour M. Strazzari, les politiques "ridicules" du gouvernement Meloni, qui "mobilisent des appels superficiels à l'identité nationale et à la rhétorique nationale", vont toutes dans le sens d'une poussée souveraine dont l'objectif ultime est de s'affranchir du contrôle de l'Union européenne, à l'image de la Pologne et de la Hongrie.

Selon M. Strazzari, Giorgia Meloni essaie clairement de tirer parti du recentrage de la politique européenne vers l'Est avec la guerre en Ukraine.

Ce déplacement a donné plus de poids à la Pologne et à la Hongrie, deux pays qui n'ont rien à envier à personne en matière de conservatisme social et de nationalisme, notamment la Pologne qui met en avant la famille traditionnelle et le catholicisme.

En raison de ses politiques anti-LGBT, la Pologne est entrée en conflit avec l'Union européenne sur la question de la primauté du droit national sur le droit communautaire. Une question qui avait été soulevée par Mme Meloni avant même qu'elle n'arrive au pouvoir l'année dernière.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et la Première ministre italienne Giorgia Meloni avant une réunionà Bruxelles, 3 novembre 2022. AP

Selon Marianna Griffini, ces politiques sont "bien en ligne avec l'idéologie du parti" de Meloni, qui défend la souveraineté de l'Italie et souhaite envoyer un message à l'Union européenne pour qu'elle ne se mêle pas de ses affaires internes, même sur des questions culturelles.

Pour Lorenzo Strazzari, chercheur au Centre d'études sur la citoyenneté européenne de l'Université de Florence, les politiques du gouvernement Meloni s'inscrivent dans une tentative de convergence avec la Pologne et la Hongrie en matière de nationalisme et de conservatisme social, visant à échapper au contrôle de l'Union européenne.

Mme. Meloni a même été la première signataire en 2018 d'une proposition législative visant à modifier la Constitution italienne pour reconnaître la primauté du droit national sur le droit européen.

La proposition d'interdiction de la gestation pour autrui en Italie est un autre exemple de cette initiative nationaliste. Bien qu'il a été président du Parlement européen, l'actuel ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que "les réglementations italiennes sont élaborées en Italie, et non à Bruxelles".

Une affirmation qualifiée de "stupéfiante" par M. Strazzari, qui souligne que l'Italie délègue une partie de sa souveraineté au Parlement européen, élu par les Italiens.

Cette position du gouvernement italien suscite donc de vives inquiétudes du point de vue européen.

"Batailles symboliques"

Mais pour Mme Griffini, ces efforts ne sont que des "batailles symboliques" qui ne visent pas à provoquer une véritable rébellion contre l'Union européenne. Selon elle, "les enjeux sont trop importants" pour que la relation avec l'UE soit mise en péril.

Le plan de relance de l'Italie, qui comprend 132 investissements et 58 réformes, est soutenu par 68,9 milliards d'euros de subventions et 122,6 milliards d'euros de prêts au pays.

Pour Mme Griffini, la nécessité de cet argent est primordiale pour l'Italie, et il est peu probable que Mme Meloni se rebelle totalement contre l'UE, malgré son euroscepticisme affiché pendant la campagne électorale. Sa première visite d'État s'est d'ailleurs déroulée dans l'UE, où elle a rencontré Ursula von der Leyen.

Cependant, les politiques symboliques mises en place par le gouvernement italien ont suscité de fortes inquiétudes au sein de l'UE. Alors que l'Italie continue de se remettre de la pandémie sans précédent qui a frappé le pays, l'UE redoute que ces initiatives ne soient qu'un premier pas vers une hostilité extérieure.