En Grèce, l'inflation au coeur des élections

Si l'économie grecque s'est nettement améliorée ces dernières années, les salaires n'ont pas augmenté, et de nombreux grecs n'arrivent plus à acheter les produits de base.

Croissance élevée, réduction de la dette, augmentation des investissements : l'économie grecque affiche de solides performances depuis deux ans, et dépasse la plupart des pays européens. Fini l'étiquette de mauvais élève de la famille européenne, place à la prospérité sur fond de réforme économique. Et selon les experts, ce n'est que le début.

"Il y a de bonnes raisons pour que l'économie grecque surperforme la zone euro au cours des 3 à 5 prochaines années. Parmi eux, il y a l'important paquet de subventions et de prêts du Fonds de résilience et de relance de l'UE, la bonne réputation du pays, notamment dans le tourisme et l'abondante liquidité du système bancaire" explique Tasos Anastasatos, économiste à Eurobank.

Les chiffres ne cessent d'augmenter, mais sur le terrain, la réalité est différente. L'économie grecque a enregistré une forte croissance ces dernières années, mais les salaires réels n'ont pas suivi de trajectoire similaire. En effet, dans de nombreux cas, ils ont chuté en raison de la hausse continue des prix. Cette situation se reflète également sur le marché du travail. De plus en plus d'employeurs disent avoir du mal à recruter du personnel car les travailleurs estiment que les salaires ne sont pas assez élevés. Des milliers d'emplois restent vacants dans des secteurs critiques pour l'économie grecque tels que la restauration, le tourisme et la construction.

Au même moment, les consommateurs grecs font face à une hausse record des prix, et sont contraints de réduire leurs achats, même pour les produits de base.

"Soyons honnêtes, nous avons restreint une partie de nos achats. Nous achetons moins de choses. J'avais l'habitude d'acheter quatre kilos de fruits, maintenant j'en achète deux ou un. Et nos achats se limitent à la nourriture, nous n'achetons rien d'autre" se plaint Evangelia, une retraitée d'Athènes.

"Nos ventes ont considérablement diminué, je ne sais pas pourquoi, mais les gens n'ont pas les moyens d'acheter même des produits de base" s'étonne Giorgos, maraîcher et vendeur sur les marchers.

En se rendant aux urnes, les citoyens grecs confirment que l'inflation est leur principale préoccupation et qu'elle influencera leur vote.