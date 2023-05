Kiev dénonce une menace nucléaire

Par Euronews avec AP, AFP

Les services de renseignement ukrainiens accusent la Russie d'envisager une frappe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia pour geler le conflit.

Les services de renseignement militaire ukrainiens accusent la Russie de préparer une frappe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia pour essayer de geler temporairement les hostilités.

Aucune preuve ne permet d'étayer ces accusations qui interviennent au moment où le président ukrainien annonce de nouvelles sanctions.

Volodymyr Zelensky, Président ukrainien : "es sanctions ont été prises à l'encontre de personnes morales et physiques - russes pour la plupart - qui travaillent pour le terrorisme. Au total, 220 entreprises et 51 personnes ont été sanctionnées. Il s'agit d'entreprises militaro-industrielles et de sociétés russes apparentées. Des entreprises qui servent la guerre".

Dans la région de Donetsk, sur la ligne de front, les forces ukrainiennes intensifient l'usage des drones improvisés pour bombarder les soldats russes.

Les missiles russes visent aussi Kiev où la municipalité a inauguré un monument aux soldats ukrainiens détenus par la Russie.