Israël-Gaza : quel est l'impact de ce conflit à travers le monde ?

Par Euronews avec AFP

Un aperçu de la façon dont certaines nations à travers le monde réagissent à la nouvelle guerre.

Les autorités de plusieurs pays ont renforcé samedi et dimanche les mesures de sécurité autour des sites juifs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Dans le même temps, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Renforcement des mesures de sécurité

France

La sécurité a été renforcée samedi autour des lieux de culte et des établissements d'enseignement juifs en France, en particulier à Paris et dans sa banlieue.

Cette mesure a été prise malgré l'annonce du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, qui a insisté sur le fait qu'il n'y avait actuellement "aucune menace".

La sécurité des sites d'intérêt et des lieux de culte israéliens avait déjà été renforcée à la mi-septembre, avec le début de la nouvelle année juive, marquée par la célébration de plusieurs fêtes en septembre et octobre.

Allemagne

L'Allemagne a renforcé la sécurité autour des bâtiments de la communauté juive et de la représentation israélienne après les attaques du Hamas contre Israël, a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, au quotidien Bild samedi.

Les autorités allemandes surveillent également de très près "les partisans potentiels du Hamas, dans la sphère islamiste", souligne la ministre.

La police berlinoise a également cité des photos sur X – anciennement Twitter – qui montreraient "des personnes célébrant les attaques contre Israël en distribuant des pâtisseries sucrées sur la Sonnenallee", une avenue du quartier de Neukölln connue pour sa diversité et son importante population musulmane.

Royaume-Uni

La police londonienne a augmenté ses patrouilles dans certains quartiers de la capitale britannique dimanche après des "incidents" liés à la guerre entre Israël et le Hamas, et le Ministre de l'Intérieur a appelé à une "tolérance zéro" contre la "glorification du terrorisme".

"La police a augmenté ses patrouilles dans certains quartiers de Londres afin d'assurer une présence visible et rassurer nos communautés", annonce la Metropolitan Police.

Le Secrétaire d'État à l'Immigration, Robert Jenrick, a partagé une vidéo sur le réseau social X montrant des personnes agitant des drapeaux palestiniens dans la rue et faisant retentir des klaxons de voitures.

Manifestations de soutien aux Palestiniens au Moyen-Orient

En Turquie, en Irak, en Iran, en Syrie, au Liban et au Yémen, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu samedi et dimanche.

Iran

En Iran, pays dont le Président a déclaré soutenir "la défense légitime de la nation palestinienne" et tenir Israël pour "responsable", plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs grandes villes d'Iran, dont la capitale Téhéran, en brandissant le drapeau palestinien.

À Téhéran, on pouvait lire sur de grandes affiches "la grande opération de libération a commencé", tandis que des drapeaux israéliens ont été brûlés.

Dans les rues, des automobilistes arborant des drapeaux palestiniens ont klaxonné pour exprimer leur joie et des feux d'artifice ont été allumés dans plusieurs localités, selon l'agence officielle iranienne, IRNA.

Liban

Au Liban, le Hezbollah a organisé dimanche un rassemblement dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth pour soutenir l'offensive palestinienne.

Un haut responsable du mouvement libanais, Hachem Safieddine, a rendu hommage aux "héros de Gaza" et affirmé que "l'heure de la revanche a sonné". Il a été acclamé par ses partisans qui ont scandé "Mort à Israël".

Syrie

À Damas, des jeunes auraient distribué des pâtisseries aux voitures sur une place centrale de la capitale syrienne, en signe de célébration.

Turquie

Des milliers de Turcs ont participé à une marche à Istanbul, pour soutenir les Palestiniens.

"Le peuple palestinien ne fait que défendre sa patrie, cela n'a rien à voir avec le terrorisme", déclare, à l'AFP Sahin Ocal, 54 ans, militant d'une des associations organisatrices de la marche.

Yémen

A Sanaa, des manifestants se sont rassemblés en soutien aux Palestiniens et ont brûlé des drapeaux israéliens et américains. Les miliciens houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent Sanaa, ont scandé "mort à l'Amérique, mort à Israël".

Irak

Des partisans d'un groupe pro-iranien ont organisé dimanche un cortège de voitures dans le centre de Bagdad. Des hommes encagoulés et en treillis militaires, juchés sur des plateformes de pick-up, ont brandi des drapeaux palestiniens et des portraits et du Guide suprême iranien.