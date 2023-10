La Russie est-elle impliquée dans les attaques du Hamas en Israël ?

Par Sasha Vakulina

Dans un contexte international marqué par la guerre en Israël, le Kremlin cherche à façonner les récits qui lui sont favorables.

Selon L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), le Kremlin ne semble pas être directement impliqué dans les attaques du Hamas en Israël, mais Moscou exploite habilement ces événements pour maintenir son influence au Moyen-Orient et pour promouvoir ses objectifs géopolitiques, notamment en Ukraine.

Exploitation des attaques du Hamas

L'ISW, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, affirme que le Kremlin tire avantage des attaques du Hamas en Israël pour avancer ses opérations d'information concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette stratégie consiste en grande partie à promouvoir deux récits parallèles. Le premier, que toute future action russe en Ukraine sera indépendante des événements géopolitiques plus larges. Le second récit vise à suggérer que le soutien et l'attention de l'Occident envers l'Ukraine diminueront, ce qui pourrait dissuader les pays occidentaux d'intensifier leurs efforts pour mettre fin à l'invasion russe.

L'Iran profite de la situation

Pendant que les regards du monde entier se concentrent sur le conflit en Israël, l'ISW estime que l'Iran est le pays qui pourrait tirer le meilleur parti de cette situation pour atteindre plusieurs de ses objectifs stratégiques.

Le groupe de réflexion a dressé une liste des objectifs de l'Iran, de leur état actuel, et de la manière dont Téhéran pourrait les faire progresser. Cette liste comprend le programme nucléaire iranien, le renforcement de l'industrie de défense syrienne, les transferts d'armes avec la Russie, et l'expulsion des États-Unis de Syrie, potentiellement en coordination avec la Russie.

Renforcement du partenariat russo-iranien

Le ministère britannique de la Défense note que le partenariat entre la Russie et l'Iran s'est renforcé au cours des dernières années, probablement en grande partie en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'aide militaire iranienne à la campagne russe en Ukraine comprend des centaines de drones et de munitions d'artillerie, qui ont été utilisés de manière significative dans la campagne russe de frappes à longue portée en Ukraine.

Le régime iranien nie catégoriquement son implication dans les attaques terrestres et aériennes du Hamas contre Israël. Cependant, l'ISW soutient que depuis 2014, l'Iran a fourni un soutien matériel et financier important au Hamas, ce qui soulève des inquiétudes quant à la manière dont l'Iran pourrait utiliser cette relation pour ses propres objectifs géopolitiques.