L'offensive terrestre se prépare, Israël sous la pression de la communauté internationale

Par euronews

Plusieurs facteurs retardent l'offensive : gérer les réservistes enrôlés, concentrer plus de véhicules et de matériel, et aussi la pression internationale. L'Iran a juré d'intervenir en cas d'avancées israéliennes. Le Hezbollah libanais menace le nord d'Israël. UE et USA craignent pour les civils.