Par Sasha Vakulina

Les pertes matérielles russes près d'Avdiivka, un handicap pour la suite de l'offensive. Explications de Sasha Vakulina, cartes à l'appui le 27 octobre 2023

Les lourdes pertes matérielles russes autour d'Avdiivka vont probablement miner les capacités offensives russes à long terme.

Le porte-parole du groupe de forces ukrainien Southern Tavriisk, le colonel Oleksandr Shtupun, a déclaré que les forces russes avaient perdu 5 000 soldats, tués et blessés, et 400 véhicules blindés près d'Avdiivka et de Marinka, au sud-ouest de la ville de Donetsk, depuis le 10 octobre.

Les autorités russes ne confirment ni ne commentent cette information.

Selon l'ISW, l'institut d'étude de la guerre, l'imagerie satellite a confirmé que l'armée russe a perdu au moins 109 véhicules militaires, principalement des véhicules blindés de combat et des chars, près d'Avdiivika entre le 10 et le 20 octobre.

Le commandement russe aura probablement du mal à compenser les pertes d'équipements russes, en particulier de véhicules blindés.