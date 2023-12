Benjamin Netanyahu : la guerre contre le Hamas à Gaza se poursuivra pendant "plusieurs mois"

Par Euronews avec AP

Le premier ministre israélien a déclaré que la guerre contre le Hamas se poursuivrait pendant "plusieurs mois" et a remercie les États-Unis pour la nouvelle ventes d'armes.

PUBLICITÉ

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza se poursuivrait pendant "plusieurs mois encore", repoussant les appels internationaux persistants au cessez-le-feu.

Il a également remercié l'administration Biden pour son soutien continu, y compris l'approbation d'une nouvelle vente d'armes d'urgence, la deuxième ce mois-ci, et le blocage d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu immédiat.

Samedi, l'aviation israélienne a frappé les camps de réfugiés urbains de Nuseirat et de Bureij, dans le centre de l'enclave, alors que les forces terrestres s'enfonçaient plus profondément dans la ville méridionale de Khan Younès.

Le ministère de la Santé du Hamas a déclaré samedi que plus de 21 600 Palestiniens avaient été tués lors de l'offensive aérienne et terrestre sans précédent depuis l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, le 7 octobre dernier. Le ministère, qui ne fait pas de distinction entre les morts de civils et de combattants, a déclaré que 165 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures. Selon le rapport, environ 70 % des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

Le nombre de soldats israéliens tués dans les combats à Gaza s'élève à 170, après que l'armée a annoncé deux autres décès samedi.

La guerre a déplacé quelque 85 % des 2,3 millions d'habitants de Gaza, envoyant un grand nombre de personnes chercher refuge dans les zones de sécurité désignées par Israël et que l'armée a néanmoins bombardées.

Des milliers de déplacés sont arrivées à Rafah ces derniers jours, à pied ou dans des camions et des charrettes remplies de matelas. Ceux qui n’ont pas trouvé de place dans les abris débordés ont dressé leurs tentes au bord des routes.

"Nous n'avons pas d'eau. Nous n’avons pas assez de nourriture", raconte Nour Daher, une femme déplacée dans un camp de réfugiés. "Les enfants se réveillent le matin avec l’envie de manger, de boire. Il nous a fallu une heure pour leur trouver de l'eau. Nous ne pouvions pas leur apporter de farine. Même lorsque nous voulions les emmener aux toilettes, il nous fallait une heure pour marcher."

Dans le camp de Nuseirat, Mustafa Abu Wawee, un habitant, a déclaré qu'une frappe avait touché le domicile d'un de ses proches, tuant deux personnes.

"L'armée israélienne fait tout pour forcer les gens à partir", a-t-il déclaré au téléphone alors qu'il participait à la recherche de quatre personnes portées disparues sous les décombres. "Ils veulent briser notre esprit et notre volonté, mais ils échoueront. Nous sommes ici pour rester."

Pression des familles des otages

Plus de 120 otages sont toujours retenus à Gaza, après que le Hamas en a capturé plus de 240 lors de l'assaut du 7 octobre qui a également fait quelque 1 200 morts, pour la plupart des civils.

Les familles des otages ont exigé que le gouvernement donne la priorité à la libération des otages plutôt qu'à d'autres objectifs de guerre, et ont organisé de grandes manifestations chaque week-end, y compris le samedi.

L’Égypte, l’un des médiateurs entre Israël et le Hamas, a proposé un plan en plusieurs étapes qui débuterait par un échange d’otages contre des prisonniers, accompagné d’un cessez-le-feu temporaire – sur le modèle d’un échange lors d’une trêve d’une semaine en novembre.

Le Hamas insiste sur le fait que la guerre doit cesser avant de discuter de la libération des otages. Osama Hamdan, un haut responsable du Hamas à Beyrouth, a réitéré cette position samedi, mais a également déclaré à l'Associated Press que "nous n'avons pas encore donné de réponse définitive" à la proposition égyptienne.

Interrogé sur les informations faisant état de progrès possibles vers un accord, M. Netanyahu a déclaré samedi que "nous voyons une possibilité, peut-être", mais qu’il ne voulait pas susciter "d’attentes exagérées".

Plus d’une semaine après qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à l’acheminement sans entrave de l’aide à grande échelle dans la bande de Gaza assiégée, les conditions n’ont fait qu’empirer, ont prévenu les agences de l’ONU.

Les responsables de l’aide humanitaire ont déclaré que l’aide entrant à Gaza reste malheureusement insuffisante. La distribution des marchandises est entravée par de longs retards à deux postes frontaliers, des combats en cours, des frappes aériennes israéliennes, des coupures répétées des services Internet et téléphoniques et un effondrement de l’ordre public qui rend difficile la sécurisation des convois humanitaires, ont-ils déclaré.