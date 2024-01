Par euronews avec AP

L'Agence météorologique japonaise a signalé des séismes au large d'Ishikawa et des préfectures voisines, l'un d'entre eux ayant une magnitude préliminaire de 7,6.

La chaîne publique japonaise NHK TV a averti que les vagues pourraient atteindre une hauteur de 5 mètres et a exhorté les habitants à fuir le plus rapidement possible vers les hauteurs ou vers le sommet d'un bâtiment voisin.

Conséquences immédiates des ces tremblements de terre, les autoroutes ont été fermées près de l'épicentre et quelque 33 500 foyers ont été privés d'électricité.

Un tsunami d'environ 3 mètres de haut devrait frapper Niigata et d'autres préfectures de la côte ouest du Japon. Il a déjà été confirmé que des vagues de tsunami plus petites ont atteint le littoral, selon la NHK.

La zone comprend une centrale nucléaire. Tokyo Electric Power Co., l'opérateur, a déclaré qu'il vérifiait les problèmes mais qu'aucune irrégularité n'avait été signalée dans l'immédiat.

Le Japon est un pays extrêmement sujet aux tremblements de terre. En mars 2011, un séisme et un tsunami majeurs ont provoqué une catastrophe dans la centrale de Fukushima.