Japon : une collision entre deux avions à l'aéroport de Tokyo-Haneda fait cinq morts

Par Euronews avec AFP

Cinq des six occupants d'un avion de garde-côtes japonais sont morts après la collision au sol de cet appareil, mardi à l'aéroport de Tokyo-Haneda, avec un avion de ligne de la Japan Airlines, a annoncé le ministre nippon des Transports.

Les images sont impressionnantes. Un Airbus A350-900 traverse le tarmac de l'aéroport international Haneda de Tokyo, semblant glisser sur le ventre, et déclenchant un incendie sous ses flancs. L'avion s'est enfin immobilisé, et les secours s'activent pour éteindre l'incendie.

La compagnie Japan Airlines a assuré que les quelque 367 passagers de l'appareil, ainsi que les 12 membres d'équipage, ont été évacués. Parmi eux, au moins dix-sept seraient blessés. En revanche, cinq des six occupants de l'avion des garde-côtes ont été tués après l'impact avec l'Airbus. Seul l'un d'entre eux, le capitaine, aurait réussi à s'échapper à temps.

Cet avion avait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère nippon des Transports enquêtait sur l'accident. Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins des pompiers étaient déployés sur place.

Tokyo-Haneda est l'un des deux aéroports internationaux de la capitale japonaise, et l'un des plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Le plus grave d'entre eux s'est produit en 1985, quand un avion de la Japan Airlines s'est crashé entre Tokyo et Osaka, faisant 520 morts, soit l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'aéronautique.