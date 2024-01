Par Euronews

Le ministère russe de la Défense a indiqué que des prisonniers ukrainiens se trouvaient à bord de l'appareil.

Un avion de transport militaire russe transportant 65 prisonniers de guerre ukrainiens, six membres d'équipage et trois personnes les accompagnant, s'est écrasé mercredi matin dans la région russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense.

La cause de l'accident, qui s'est produit vers 11 heures, n'a pas été précisée dans l'immédiat. On ne sait pas non plus s'il y a eu des survivants.

Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident et une commission militaire spéciale est en route vers le site de l'accident, a indiqué le ministère russe de la Défense.