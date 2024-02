Par Euronews avec AP

Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 13 personnes à Rafah selon l'hôpital koweïtien, après que Benjamin Netanyahu s'est engagé à étendre l'offensive dans la ville du sud de Gaza. Le Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme évoque un risque de « crime de guerre ».

PUBLICITÉ

Les frappes survenues jeudi sur le camp de Tel al-Sultan, tout proche du centre de la Rafah, ont tué au moins 13 personnes, dont deux femmes et cinq enfants, selon l'hôpital koweïtien qui a réceptionné les corps. Sur les lieux de l'une des frappes, les habitants ont utilisé la lampe de poche de leur téléphone portable pour creuser les décombres à la pioche et à mains nues.

Plus de la moitié de la population de la bande de Gaza a fui vers Rafah, une ville située à la frontière en grande partie fermée avec l'Égypte et qui est également le principal point d'entrée de l'aide humanitaire. L'Égypte a averti que toute opération terrestre là-bas ou tout déplacement massif à travers la frontière compromettrait ses 40 ans d'existence. -ancien traité de paix avec Israël.

L'offensive aérienne et terrestre israélienne qui dure depuis 4 mois – parmi les plus destructrices de l'histoire récente – a tué plus de 27 000 Palestiniens, chassé la plupart des gens de leurs foyers et poussé un quart de la population à la famine.

Destructions à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le jeudi 8 février 2024. Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Offensive sur Rafah

Benjamin Netanyahou a déclaré que l’offensive se poursuivrait et s’étendrait jusqu’à une « victoire totale » sur le Hamas, qui a déclenché la guerre en lançant une attaque de grande envergure dans le sud d’Israël le 7 octobre, au cours duquel des militants ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ont pris environ 250 otages.

Les objectifs d'Israël semblent de plus en plus insaisissables, alors que le Hamas réapparaît dans certaines parties du nord de Gaza, qui était la première cible de l'offensive et a connu d'immenses destructions. Israël n'a sauvé qu'un seul otage, tandis que le Hamas affirme que plusieurs ont été tués lors de frappes aériennes ou de missions de sauvetage ratées.

Benyamin Netanyahou a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour étendre l’offensive à Rafah, où des centaines de milliers de personnes ayant fui d’autres régions sont entassés dans des camps de tentes et des abris gérés par l’ONU.

Le bilan palestinien des morts après quatre mois de guerre a déjà atteint 27 840, selon le ministère de la Santé dans le territoire dirigé par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans ses chiffres, mais affirme que la plupart des morts étaient des femmes et des enfants.

Les organisations humanitaires internationales ont averti que toute opération majeure à Rafah aggraverait ce qui est déjà une catastrophe humanitaire.

« Zone tampon » et risque de « crimes de guerre » pointés par l'ONU

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exprimé jeudi sa préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par les forces de défense israéliennes à Gaza. « Les Forces de défense israéliennes détruiraient tous les bâtiments de la bande de Gaza qui se trouvent à moins d’un kilomètre de la barrière Israël-Gaza, nettoyant la zone dans le but de créer une "zone tampon"», a déclaré Volker Türk.

L'article 53 de la quatrième Convention de Genève interdit la destruction par la puissance occupante des biens appartenant à des particuliers « sauf lorsque cette destruction est rendue absolument nécessaire par des opérations militaires ». « Les destructions effectuées pour créer une « zone tampon » à des fins de sécurité générale ne semblent pas compatibles avec l'exception étroite des « opérations militaires » prévue dans le droit international humanitaire », pointe le Haut-commissaire.

« Une destruction massive de biens, non justifiée par des nécessités militaires et effectuée illégalement et sans motif, équivaut à une grave violation de la Quatrième Convention de Genève et à un crime de guerre », a déclaré Türk.

« Depuis octobre, mon bureau a enregistré des destructions et des démolitions généralisées par Tsahal d’infrastructures civiles et autres, notamment des bâtiments résidentiels, des écoles et des universités dans des zones où les combats n’ont pas ou plus lieu ».

De telles démolitions ont également eu lieu à Beit Hanoun au nord de Gaza, à Al-Shujaiyeh dans la ville de Gaza et au camp d'Al-Nuseirat au centre de Gaza. Des démolitions ont également été signalées dans d'autres régions, la destruction de nombreux bâtiments et blocs résidentiels ayant eu lieu à Khan Younis ces dernières semaines.

« Israël n’a pas fourni de raisons claires pour une destruction aussi importante des infrastructures civiles », a-t-il ajouté.

Nouveau cycle de négociation pour une trêve

Les États-Unis, le Qatar et l’Égypte tentent de négocier un nouvel accord de cessez-le-feu pour garantir la libération des otages restants. Mais le Hamas a exigé la fin de la guerre, le retrait complet d'Israël de Gaza et la libération de centaines de prisonniers palestiniens, dont des militants de premier plan.

Benjamin Netanyahou a rejeté mardi ces demandes, les qualifiant de « délirantes », et a déclaré qu’Israël n’accepterait jamais un accord laissant au Hamas le contrôle partiel ou total du territoire qu’il dirige depuis 2007.

Mais le secrétaire d'État en visite, Antony Blinken, a déclaré qu'un accord était encore possible et que les négociations se poursuivraient, dernier signe de un fossé croissant entre les deux alliés proches sur la voie à suivre. Une délégation du Hamas est arrivée jeudi au Caire pour de nouvelles négociations.

Le Premier ministre israélien subit une pression croissante de la part des familles des otages et du grand public pour les ramener chez eux, même si cela nécessite un accord avec le Hamas. Au moins un haut responsable israélien a reconnu que sauver les captifs et détruire le Hamas pourrait être incompatible.

PUBLICITÉ

Le Hamas détient toujours plus de 130 otages, mais une trentaine d'entre eux seraient morts, la grande majorité ayant été tuée le 7 octobre. Il est largement admis que le groupe détient les captifs dans des tunnels profondément souterrains et les utilise comme boucliers humains pour ses principaux dirigeants.