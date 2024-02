Performances incroyables lors du premier jour du Grand Chelem de Bakou

Par Euronews

L'ascension de la jeune Suédoise Tara Babulfath, âgée d'à peine 18 ans, était impossible à ignorer. Sa médaille d’or à Bakou était tout simplement stupéfiante.

Alors les Jeux Olympiques de Paris approchent à grand pas, la grande communauté judo a été une fois de plus chaleureusement accueillie en Azerbaïdjan pour la 10ème édition du Grand Chelem de Bakou.

A la National Gymnastics Arena, une foule nombreuse et impatiente est venue pour soutenir les judokas locaux. L'événement a été inauguré par la vice-ministre azerbaïdjanaise de la Jeunesse et des Sports, Mariana Vasileva, Rashad Nabiyev, président de la Fédération azerbaïdjanaise de judo, et et le président de la Fédération internationale de judo, Marius Vizer.

Après une match exceptionnel, avec notamment cet Osoto-gari, l'actuelle numéro un mondiale et championne du monde en titre Christa Deguchi a remporté le titre de Bakou chez les moins de 57 kg. Son adversaire en finale, la championne olympique en titre Nora Gjakova, n'a pas pu concourir en raison d'une blessure. Elle a reçu la médaille d'or des mains du président de la Fédération internationale de judo, Marius Vizer.

Chez les moins de 60 kg, Ramazan Abdulaev conserve son titre du Grand Chelem de Bakou de l'année dernière en menant une bataille serrée en finale contre l'actuel champion d'Europe Luka Mkheidze après que le Français ait été jugé pour figure non-autorisée.

Azer Aliyev, secrétaire général du Comité National Olympique d'Azerbaïdjan a remis les médailles.

Chez les moins de 48kg, Tara Babulfath affrontait la numéro 5 mondiale et 5 fois finaliste du Grand Chelem Milica Nikolić. L'étoile montante suédoise a remporté sa première médaille sur le circuit mondial de judo.

"J'aime quand les gens sont là et qu'ils crient, cela vous donne beaucoup de confiance et vous êtes très heureux donc je suis fier de moi et j'ai une équipe vraiment incroyable autour de moi - tellement incroyable" a déclaré Tara Babulfath.

Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la République d'Azerbaïdjan, Madat Guliyev, a remis les médailles.

Chez les moins de 66 kg, l'Espagnol Alberto Gaitero Martin a montré ses compétences au sol en libérant sa jambe à deux reprises et en maintenant le Français Daikii Bouba. Les médailles ont été remises par le vice-président du Comité National Olympique d'Azerbaïdjan Chingiz Huseynzade.

"Beaucoup de pays dans cette région ont une très bonne ambiance et j'aime combattre ici. J'ai combattu ici pendant de nombreuses années et c'est ma première médaille à Bakou" a déclaré Alberto Gaitero Martin.

La finale de la catégorie des moins de 52 kg a été une confrontation de superstars entre Odette Giuffrida et Diyora Keldiyorova. Un match éprouvant, remporté finalement par Diyora Keldiyorova pour un score waza-ari et son 5ème titre du grand chelem.

La vice-ministre azerbaïdjanaise de la Jeunesse et des Sports, Mariana Vasileva a remis les médailles.

La foule enthousiaste a eu droit tout au long de la journée à des performances incroyables, l'équipe azérie démontrant ses compétences spectaculaires, aboutissant à une médaille de bronze pour Balabay Aghayev.