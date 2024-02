La coalition au pouvoir en Roumanie annonce la fusion des élections européennes et locales

Par Euronews avec agences

La coalition au pouvoir en Roumanie a décidé de fusionner les dates des élections des élections européennes et locales. L'opposition dénonce une décision antidémocratique.

La coalition au pouvoir en Roumanie est parvenue à un accord pour une fusion des élections européennes et locales. Les sociaux-démocrates du PSD et les libéraux du PNL se présenteront sur des listes communes pour les élections législatives européennes le 9 juin et séparément pour les élections locales. Le scrutin de la présidentielle aura lieu en septembre, probablement le 8 pour le premier tour et le 22 pour le second tour.

"Nous avons décidé, outre la fusion et l'alliance électorale entre le Parti social-démocrate et le Parti national libéral pour la liste du Parlement européen, d'organiser les élections présidentielles en septembre" a déclaré Marcel Ciolacu, Premier ministre roumain et leader du PSD.

Les partis d'opposition rejettent cette fusion et la tenue de ces élections. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient l'éxécutif en justice. Selon eux, cette décision est "antidémocratique et anticonstitutionnelle".