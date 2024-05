L'UNESCO décerne le Prix Mondial de la liberté de la presse aux journalistes palestiniens

Les journalistes palestiniens qui ont couvert la guerre dévastatrice à Gaza ont été récompensés du Prix mondial de la liberté de la presse par UNESCO.

Jeudi, L'Unesco a attribué son Prix à l'ensemble des journalistes palestiniens, qui couvre l’actualité dans la bande de Gaza.

Ce prix, qui récompense les journalistes ayant témoigné de la destruction d'une grande partie de leur patrie sous les bombardements incessants d'Israël, a été décerné sur recommandation d'un jury international de professionnels des médias.

Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et la Fédération internationale des journalistes (FIJ), plus de 100 journalistes et professionnels des médias, majoritairement des Palestiniens, ont été tués au cours des sept premiers mois de la guerre à Gaza.

« Jamais, dans un conflit récent, la profession n'a eu à payer un prix aussi lourd en un laps de temps très court », a déclaré Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information.

Nasser Abu Baker, président du Syndicat des journalistes palestiniens (PJS) et vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), a reçu le prix de l'UNESCO au nom de ses collègues de Gaza.

Au cours de l'événement organisé dans la capitale chilienne, Santiago, l'UNESCO a également publié un rapport selon lequel 70 % des journalistes environnementaux ont été attaqués ou menacés en raison de leur travail.

Selon le rapport, au moins 749 journalistes ou médias d'information traitant de questions environnementales ont été attaqués au cours des 15 dernières années, et la désinformation en ligne a connu un essor spectaculaire au cours de cette période.