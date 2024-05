Norvège : touristes russes interdits d'entrée

Par Serge Duchêne avec Meduza, Kommersant, Y!News

Les Russes qui se rendent dans le pays scandinave pour y faire du tourisme ou pour des raisons "non essentielles" se verront refuser l'entrée. Une exception peut être faite pour ceux qui se rendent chez des parents proches ou qui travaillent ou étudient en Norvège ou dans l'espace Schengen.

Le gouvernement a déclaré qu'il ferait des exceptions pour les citoyens russes qui se rendent chez des parents, des conjoints ou des enfants vivant en Norvège, ainsi que pour les Russes qui se rendent en Norvège ou dans d'autres pays de l'espace Schengen pour y travailler ou y étudier.

Le gouvernement norvégien a lié ces nouvelles restrictions à la nécessité de soutenir les alliés dans leur réaction à l'action militaire de la Russie en Ukraine. "La décision de renforcer les règles d'entrée est conforme à l'approche norvégienne, qui consiste à soutenir les alliés et les partenaires en réaction à la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré la ministre de la justice, Emilie Enger Mehl, dans un communiqué.

L'interdiction concerne à la fois les citoyens russes qui ont obtenu un visa touristique norvégien (délivré avant 2022) et les détenteurs d'un visa délivré par un autre pays de l'espace Schengen.

La Norvège, membre de l'OTAN, qui partage avec la Russie une frontière arctique de près de 200 kilomètres, a presque cessé de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes au printemps 2022. À partir du 3 octobre 2023, l'entrée en Norvège des voitures de tourisme immatriculées en Russie et pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes est interdite. La Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque et la Lettonie ont également interdit l'entrée des Russes par la frontière extérieure à des fins touristiques.

En septembre 2022, l'UE a décidé de restreindre la délivrance de visas aux Russes et de suspendre l'accord de facilitation des visas avec la Russie. En septembre 2023, la Commission européenne a publié une clarification des sanctions, selon laquelle il n'était pas recommandé d'entrer sur le territoire de l'UE avec des voitures portant des plaques d'immatriculation russes. Après cette clarification, les différents pays de l'UE ont commencé à imposer des restrictions à l'entrée des voitures portant des plaques d'immatriculation russes. En raison de ces restrictions, le nombre de demandes d'entrée dans l'espace Schengen présentées par des Russes a diminué d'un quart en 2023, passant de 687,2 mille un an plus tôt à 520,4 mille.