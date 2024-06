Réunion du B9 à Riga avant la Sommet de l'OTAN à Washington en juillet

Par Euronews avec agences

Les pays du flanc oriental de l'OTAN se sont réunis à Riga en Lettonie. Une réunion pour discuter des menaces hybrides russes et du soutien à l'Ukraine.

Les pays du flanc oriental de l'OTAN, regroupés sous le nom des Neuf de Bucarest (B9), se sont réunis à Riga, la capitale lettone, à l'approche du sommet crucial de l'OTAN en juillet à Washington.

L'événement des Neuf de Bucarest (B9) regroupe des responsables et des dirigeants de Bulgarie, de République tchèque, d'Estonie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie, ainsi que les nouveaux venus au sein de l'OTAN, la Suède et la Finlande, et son secrétaire général, Jens Stoltenberg.

Le chef de l’alliance quittera son poste en octobre et multiplie depuis quelques mois les appels à soutenir l’Ukraine. Mercredi, il se rendra en Hongrie pour rencontrer le Premier ministre Viktor Orbán, qui a jusqu'ici refusé toute assistance militaire à l'Ukraine.

La lutte contre les menaces de la Russie envers l'OTAN figure en tête de l'ordre du jour de la réunion du B9.

"La guerre d'agression illégale en cours contre l'Ukraine nous rappelle quotidiennement que la Russie est prête à utiliser toutes les forces et tous les moyens disponibles, y compris militaires, pour atteindre ses nouveaux objectifs empiriques. . Alors que nous nous réunissons ici à Riga, la frontière polonaise avec le Bélarus assiste une fois de plus à une militarisation de la migration avec le recours à la pression migratoire clandestine artificiellement introduite par le Kremlin dans le cadre de l’opération hybride. en ce moment contre d'autres États de notre région" a déclaré le Président polonais au début de la réunion.

L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une autre question qui pourrait être discutée à Riga. Cependant, la Lettonie, hôte du B9, a exclu que cette mesure pourrait être lancée avant le sommet de l'Alliance à Washington.