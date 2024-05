L'Otan pourrait lever les restrictions d'armes fournies à Kyiv

Par Euronews avec AP

Le Secrétaire général de l'Otan a appelé les alliés à lever les restrictions sur les armes fournies à l'Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis pour discuter de la possibilité d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles à longue portée sur le territoire russe.

La réunion de deux jours à Prague s'est concentrée sur la question d'une éventuelle levée des restrictions. Jusqu'à présent, l'Occident s'est abstenu d'autoriser l'utilisation de ses armes par crainte d'une escalade du conflit vers une guerre plus large avec la Russie, mais la question divise de plus en plus. Certains pays y sont favorables tels que la France, et d'autres comme les Etats-Unis y sont réticents.

Selon Jens Stoltenberg, le Secrétaire général de l'OTAN, « L'Ukraine peut encore l'emporter, mais seulement avec un soutien solide et continu de la part des alliés de l'OTAN. Lors du sommet de l'OTAN en juillet, nous prévoyons donc de renforcer notre soutien, notamment grâce au rôle important que joue l'OTAN dans la coordination de l'assistance et de la formation en matière de sécurité, ainsi qu'à un engagement financier pluriannuel. »

La Russie a accusé l'Otan de "provoquer" l'Ukraine pour continuer la guerre. Vladimir Poutine avait d'ailleurs menacé l'Otan de "graves conséquences" si la levée des restrictions serait adoptée.

Les ministres se pencheront également sur la question du choix du prochain secrétaire général, car Jens Stoltenberg quittera ses fonctions en octobre.