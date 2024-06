Le Suisse Breel Embolo célèbre le troisième but de son équipe lors du match du Groupe A entre la Hongrie et la Suisse à Cologne, le 15 juin 2024. - Tous droits réservés Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Tous droits réservés Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved