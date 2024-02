Les parents "beaux" font-ils des enfants plus riches ?

Par Lily Swift

Une nouvelle étude révèle que l'apparence physique peut être considérée comme une sorte de patrimoine héréditaire, qui augmenterait les revenus d'une génération à l'autre.

Les enfants dont les parents sont physiquement attirants gagnent plus que ceux issus de familles d'apparence plus moyenne, selon une nouvelle étude du National Bureau of Economic Research, basé aux États-Unis.

L'étude, intitulée "The Economic Impact of Heritable Physical Traits : Hot Parents, Rich Kid ?" ("L'impact économique des traits physiques héréditaires : parents attirants, enfants riches ?") se base sur un grand ensemble de données pour analyser l'attractivité des parents et de leurs enfants, ainsi que les revenus de ces derniers. L'étude porte sur des familles aux États-Unis et en Chine, ainsi que sur des milliardaires du monde entier.

L'attractivité des parents et des enfants a été évaluée par des personnes tierces, au lieu d'être déterminée par des mesures mathématiques telles que la symétrie de leur visage. La recherche a révélé que, pour chaque écart-type au-dessus de l'apparence moyenne de leurs parents, les revenus annuels d'un enfant augmentent de plus de 2 300 $ (2 113 €).

L'économiste Daniel Hamermesh, l'un des auteurs du rapport, déclare que, outre les actifs tels que les biens immobiliers et l'épargne, l'étude révèle que l'apparence peut être considérée comme une sorte d'actif hérité, qui augmente les revenus d'une génération à l'autre.

"Les personnes dont les parents sont plus beaux ont plus de chances de réussir financièrement et professionnellement tout au long de leur vie", explique-t-il.

"Il y a deux raisons à cela : si vos parents sont beaux, vous le serez aussi, ce qui vous aidera à réussir. Mais c'est aussi parce que si vos parents sont beaux, cela signifie que, statistiquement parlant, ils ont plus d'argent à vous donner", ajoute le chercheur de l'université du Texas à Austin.

Daniel Hamermesh étudie le lien entre réussite et beauté depuis plus de dix ans et a constaté à plusieurs reprises que les personnes séduisantes ont plus de chances d'être employées et de percevoir des salaires plus élevés que leurs homologues moins attirants. Selon lui, l'apparence joue un rôle beaucoup plus important dans nos chances de réussite que beaucoup d'entre nous ne le pensent.

L'auteur reconnaît que les résultats sont "très déprimants", ajoutant : "c'est exactement la même chose que n'importe quel autre type de discrimination".

Daniel Hamermesh espère que les résultats de la recherche rendront les gens plus conscients de leurs biais à l'égard des personnes plus belles et qu'ils seront plus enclins à les corriger.

"Je pense que le simple fait de sensibiliser les gens à ce genre de choses en réduit l'impact néfaste".

Aux États-Unis, des militants ont demandé que les lois antidiscriminatoires soient étendues aux caractéristiques individuelles. L'année dernière, l'État de New York a adopté des mesures visant à prévenir la discrimination fondée sur le poids dans les domaines du logement et de l'emploi. Plusieurs autres États envisagent d'adopter des lois similaires.

Des études antérieures ont montré qu'il existe une corrélation directe entre le poids d'une femme et son salaire.