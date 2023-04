Des ponts entre Istanbul et Bruxelles à travers la musique turque

Les ponts sont nombreux entre Istanbul et Bruxelles, et notamment en matière de culture.

Le consulat de Belgique à Istanbul a accueilli il y a quelques jours, sous l'égide de HubBrussels qui accompagne les échanges entre la capitale belge et le monde, le célèbre clarinettiste rom Ramazan Sesler. Originaire de Thrace, la partie européenne de la Turquie, il est l'héritier d'une longue tradition musicale des Balkans et de la Turquie, hérité en particulier de son père Selim, surnommé le "Coltrane de la clarinette". Il y a apporte une touche de modernité, notamment à travers une formation élargie qui emmène sa musique sur les rivages du jazz. Il se produira bientôt en Belgique pour le festival Balkan Trafik! fin avril.

"Je crée une relation entre ce patrimoine musical avec notre époque, notamment à partir des instruments. On fait rencontrer notre musique avec le jazz et avec des jazzmen sur scène ou en enregistrement studio, avec le piano, la batterie. J'essaye d'apporter certains éléments contemporains à ma tradition musicale." Ramazan Sesler musicien, clarinettiste

Istanbul regorge de clubs musicaux, dont la célèbre salle Babylon, pour découvrir les tendances actuelles.

Le groupe Elektro Hafiz originaire d'Istanbul réussit parfaitement la fusion de plusieurs styles musicaux, et notamment en live, "an incredible blend of Turkish psychedelia, funk and grooves".

Instruments d'hier et d'aujourd'hui, et qui dégagent une sonorité toujours très électrique !

Frédéric Ponsard a rencontré pour Euronews Culture les membres fondateurs d'Electro Hafiz

"Il ne faut pas essayer de mélanger l'Orient et l'Occident, mais nous écoutons beaucoup de musique orientale et occidentale, et c'est ce que nous faisons. C'est naturel pour nous, cela vient de notre cœur, nous ne le planifions pas, nous ne le structurons pas, c'est ce que c'est." Onur Öztürk batteur (Elektro Hafiz)

Elektro Hafik représente cette face très contemporaine de la musique stambouliote, avec l'apport aussi de sonorités rap, en invitant des DJ's et des rappeurs comme ici Grup Ses, une figure du rap turc...

Elektro Hafiz sera en concert à Bruxelles pour le festival Balkan Trafik! le 29 avril.