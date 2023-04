Une vente aux enchères d'objets ayant appartenus à Freddie Mercury

Par Euronews

Imaginez-vous devant une foule britannique hurlante, une cape rouge drapée derrière vous et une couronne au-dessus de votre tête. Une expérience réservée à quelques monarques et à une autre légende : Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen, lors de sa dernière tournée avec le groupe légendaire.

Sotheby's a récemment annoncé que 1 500 objets de la collection privée de Freddie Mercury seraient mis aux enchères à Londres en septembre. La collection comprend des costumes et des textes datant de l'époque où Mercury faisait partie de Queen, ainsi que des œuvres d'art de Matisse et Picasso.

Tous les objets proviennent de la maison du chanteur, Garden Lodge, située dans le prestigieux quartier londonien de Kensington, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1991. La vente aux enchères permettra au public d'en savoir plus sur la vie du chanteur à travers les objets qui l'entouraient.

"J'aime être entouré de choses splendides. Je veux mener une vie victorienne, entouré d'un désordre exquis", disait Freddie Mercury.

Avant la vente aux enchères, Sotheby's présentera une exposition de ses pièces maîtresses à New York, Los Angeles et Hong Kong en juin, avant de s'installer à Londres en août pour un mois.

La cape et la couronne portées sur scène par Freddie Mercury, une commande de Diana Moseley. Sotheby's

Mary Austin, compagne et amie de Freddie Mercury, est à l'origine de la vente.

"Pendant de nombreuses années, j'ai eu la joie et le privilège de vivre entourée de toutes les choses merveilleuses que Freddie recherchait et aimait tant", a déclaré Mary Austin. "Mais les années ont passé et le temps est venu pour moi de prendre la difficile décision de clore ce chapitre très spécial de ma vie".

"Freddie était un collectionneur incroyable et intelligent qui nous a montré qu'il y a de la beauté et de l'inspiration à trouver de partout. J'espère que ce sera l'occasion de partager les nombreuses facettes de Freddie, tant publiques que privées, et de permettre au monde de mieux comprendre et de célébrer son esprit unique et magnifique", a-t-elle poursuivi.

La vente comprend le costume royal que Mercury portait lors des interprétations de "God Save the Queen" sur le Magic Tour en 1986, sa dernière tournée avec le groupe. La couronne, la cape et le manteau en fausse fourrure devraient être vendus entre 67 000 et 90 000 euros.

Autre pièce importante de la vente : les neuf pages de paroles manuscrites du chanteur pour la chanson "We Are The Champions", l'une des plus célèbres du groupe. Le prix est estimé entre 225 000 et 339 000 euros.

Une guitare acoustique ayant appartenu à Freddie Mercury se trouve également à côté de sa collection d'œuvres d'art.

Sotheby's estime que la vente devrait rapporter plus de 6,7 millions d'euros. Une partie sera reversée au Mercury Phoenix Trust et à la Elton John Aids Foundation, deux organisations impliquées dans la lutte contre le sida.